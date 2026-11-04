Le crédit immobilier que la banque vous propose est-il vraiment celui que votre budget peut supporter ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 04/11/2026 à 10:04

Le crédit immobilier idéal n’est pas forcément le montant maximal accordé par la banque, mais celui qui préserve votre budget et votre niveau de vie ( Shutterstock )

Une offre de prêt favorable ne suffit pas toujours à garantir un achat serein. Quelques éléments de votre quotidien peuvent peser dans la décision.

Recevoir une proposition de financement pour le logement que l’on convoite est souvent un soulagement. La banque estime que le dossier tient la route et annonce un montant empruntable. Mais ce chiffre ne répond pas à une question essentielle : pourra-t-on rembourser chaque mois sans renoncer à ses habitudes ni à ses projets ? Une capacité d’emprunt mesure ce qu’un établissement peut accepter de prêter, pas nécessairement ce qu’un ménage trouvera confortable à payer. Avant de chercher le bien le plus cher possible, mieux vaut partir de la mensualité que son budget peut absorber.

Le taux d’endettement, un indicateur à ne pas confondre avec son budget réel

En France, les banques doivent en principe respecter les règles du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Le taux d’effort, qui rapporte les remboursements de crédits aux revenus, ne doit généralement pas dépasser 35 %, assurance emprunteur comprise. La durée d’un prêt immobilier est également limitée , en règle générale, à 25 ans. Ces garde-fous réduisent les risques de surendettement, sans garantir qu’une mensualité maximale sera facile à supporter. Les établissements disposent d’une marge de dérogation encadrée, mais dépasser ce seuil ne constitue jamais un droit pour l’emprunteur.

Prenons un couple disposant de 4 000 euros de revenus mensuels nets avant impôt, sans autre crédit. Sur le papier, un taux d’effort de 35 % pourrait correspondre à 1 400 euros de remboursements mensuels, assurance incluse. Pourtant, si ce foyer préfère ne pas consacrer plus de 1 100 euros à son emprunt, la différence atteint 300 euros par mois, soit 3 600 euros par an. Cette somme peut financer des vacances, préparer l’arrivée d’un enfant ou éviter de terminer chaque mois avec une marge trop étroite. Le montant finançable n’est donc pas forcément le montant souhaitable.

Les charges et les imprévus à intégrer dans son budget immobilier

La distinction devient plus nette lorsqu’on calcule le « reste à vivre » . Il s’agit de l’argent disponible après les charges fixes, dont les échéances de crédit, pour payer les dépenses courantes. Deux familles affichant le même taux d’endettement peuvent avoir des besoins différents. Frais de garde, transports, alimentation ou dépenses de santé pèsent plus ou moins lourd selon les situations. Devenir propriétaire ajoute aussi des coûts parfois sous-estimés : taxe foncière, charges de copropriété, entretien et réparations. Une mensualité voisine du loyer actuel ne signifie donc pas automatiquement un budget logement inchangé.

Il faut également penser à la suite. Un changement d’emploi, une période de revenus réduits ou des travaux imprévus peuvent modifier l’équilibre financier pendant un remboursement qui dure parfois deux décennies. Conserver une épargne de précaution après l’apport personnel constitue une sécurité . Allonger le crédit permet certes de diminuer la mensualité, mais augmente généralement le montant total des intérêts. À l’inverse, raccourcir la durée réduit le coût du financement tout en exigeant un effort mensuel supérieur. Le bon arbitrage dépend donc davantage de la vie que l’on souhaite mener que du seul montant accordé.

Le bon crédit immobilier se choisit au-delà du taux affiché

Pour confronter son projet à ces réalités, plusieurs simulations sont plus instructives qu’un unique calcul de capacité maximale. BoursoBank propose en ligne des outils pour estimer sa capacité d’emprunt et ses mensualités. Son crédit immobilier finance, sous conditions, des projets à partir de 100 000 euros sur une durée de 7 à 25 ans. La demande se fait en ligne, avec une réponse de principe immédiate à l’issue du parcours, sans valoir accord définitif. BoursoBank affiche 0 euro de frais de dossier et un conseiller dédié.

Comparer deux offres exige plus que leur taux nominal. Le taux annuel effectif global (TAEG) inclut l’assurance obligatoire et divers frais, facilitant la comparaison. Chez BoursoBank, une remise de 0,10 point sur le taux est proposée, sous conditions, pour certains logements classés A ou B au DPE. Une renégociation sans frais est également possible pour les dossiers éligibles, notamment avec une assurance CNP pour le parcours en ligne. Mieux vaut cependant construire un budget viable dès le départ, sans compter sur une éventuelle baisse des taux. Le crédit le plus adapté n’est pas forcément le plus élevé : c’est celui qui laisse encore de la place pour vivre.