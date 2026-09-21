Investissement locatif : le DPE 2027 pourrait rebattre les cartes du marché locatif

information fournie par BoursoBank • 21/09/2026 à 08:00

Le mode de calcul du DPE change en 2027 (Crédits: Adobe Stock)

Et si certains biens immobiliers retrouvaient de l'attractivité sans travaux ? À partir du 1er janvier 2027, le mode de calcul du DPE évolue avec un nouvel abaissement du coefficient de conversion de l'électricité. Cette réforme pourrait permettre à près de 300 000 logements d'améliorer leur étiquette énergétique sans travaux, avec des conséquences potentiellement importantes pour les propriétaires bailleurs.

DPE 2027 : pourquoi le calcul change-t-il ?

Un arrêté publié en août 2026 (1) acte un nouveau mode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) à compter du 1er janvier 2027, le coefficient de conversion de l'électricité en énergie primaire entrant dans le calcul du DPE passera de 1,9 à 1,7.

Pour mémoire, une réforme de ce même mode de calcul du DPE a déjà eu lieu en 2026, abaissant le coefficient de conversion de l'électricité de 2,3 à 1,9.

En 2027 comme en 2026, cet abaissement vise à corriger l'inégalité de traitement qui pénalise l'électricité au profit du gaz ou du fioul en améliorant la cohérence des notes.

Les pouvoirs publics veulent ainsi encourager les propriétaires à se tourner vers l'électrique qui est désormais considéré comme une énergie fortement décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables.

De plus, l'électricité est une «énergie souveraine», c'est-à-dire que nous pouvons la produire nous-même sur le territoire français, contrairement aux énergies fossiles qu'il nous faut importer nous rendant dépendants des tensions géopolitiques.

Passoires thermiques : quelles sont les dates d'interdiction de location des logements F et G ?

Pour mémoire, le calendrier d'interdiction des logements passoires thermiques est le suivant :

Depuis le 1er janvier 2025, interdiction de louer un logement classés G au DPE.

A partir du 1er janvier 2028, les logements classés F seront à leur tour soumis à cette interdiction.

A partir du 1er janvier 2034, ce sera au tour des logements classés E d'être interdits de location.

Quels logements pourraient améliorer leur note DPE en 2027 ?

Maisons, appartement, tous les logements utilisent de l'électricité, ne serait-ce que pour s'éclairer, faire fonctionner la télévision, l'ordinateur, l'électroménager, etc.

Toutefois l'impact de cette nouvelle méthode de calcul du DPE 2027 sera surtout visible pour les logements qui consomment plus d'électricité, comme ceux équipés d'un chauffage électrique, d'une chaudière électrique ou encore d'une climatisation.

Comment récupérer sa nouvelle étiquette DPE après la réforme de 2027 ?

Les DPE réalisés à partir du 1er janvier 2027 intègreront le nouveau coefficient de l'énergie électrique.

Pour les DPE en cours de validité réalisés avant le 1er janvier 2027, il suffira aux propriétaires de se rendre sur le site de l'Observatoire DPE de l'Ademe munis du numéro de référence de leur DPE.

Ils pourront en quelques clics télécharger gratuitement une attestation actualisée de leur étiquette DPE, qui sera utilisable en cas de vente, d'audit énergétique ou de mise en location.

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Quel sera l'impact du DPE 2027 sur le marché locatif ?

Quels logements pourraient sortir des classes F et G grâce au DPE 2027 ?

Pour les logements qui fonctionnent beaucoup à l'électrique, et particulièrement pour les petites surfaces type studio ou T2, la baisse du coefficient de conversion peut permettre de gagner une voire deux classes sur l'étiquette énergétique du DPE sans avoir réalisé de travaux de rénovation énergétique.

L'étude d'impact de la réforme 2026 du DPE, transmise au Conseil supérieur de l'énergie, estime qu'environ 300.000 logements devraient sortir des classes F et G au 1er janvier 2027 du seul fait de ce calcul, sans travaux de rénovation.

Parmi ces logements, environ 125.000 sont aujourd'hui occupés par des locataires.

Pourquoi une meilleure note au DPE peut-elle relancer l'attractivité d'un bien immobilier ?

Depuis plusieurs années, le DPE est devenu un document central pour les propriétaires, aussi bien pour ceux qui veulent louer leur bien immobilier que pour ceux qui souhaitent vendre.

En effet, côté locatif, le déploiement depuis le 1er janvier 2025 du calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétiques à un impact sur la capacité du bailleur à louer ou à augmenter le loyer demandé.

Côté vente, les acheteurs potentiels n'hésite pas à utiliser une mauvaise notation DPE comme argument pour négocier à la baisse le prix d'achat d'un bien.

Enfin, une mauvaise note DPE peut devenir un frein dan l'accès au crédit immobilier des acquéreurs.

Dans ce contexte très tendu, obtenir une meilleure note grâce à la réforme du mode de calcul du DPE 2027 peut permettre à de nombreux propriétaires de dénouer leur situation sans avoir à mener de rénovation énergétique de leur bien immobilier.

Peut-on perdre une classe énergétique avec la réforme du DPE 2027 ?

Non. La réforme 2027 du DPE ne concerne que le coefficient de l'énergie électrique, ce qui signifie que les logements qui fonctionnent au gaz, au fioul ou au bois ne sont pas concernés par ce recalcul du DPE.

Leur étiquette énergétique reste identique et ne peut pas être dégradée par le nouveau calcul DPE.

Faut-il renoncer à faire des travaux de rénovation ?

Non. Que votre bien immobilier bénéficie ou non d'une amélioration de sa note DPE en 2027, n'oubliez pas que le calendrier d'interdiction de mise en location des passoires énergétique continue d'être déployé indépendamment de toute réforme du DPE.

Une mauvaise notation DPE reste synonyme de décote à la vente et de difficultés potentielles à la mise en location.

Le sujet de la rénovation énergétique du parc immobilier français va rester central dans le débat public dans les années à venir et va vraisemblablement s'enrichir d'un débat sur le «confort d'été» et les «bouilloires thermiques».

Les propriétaires ont donc tout intérêt à maintenir leurs efforts pour améliorer le confort thermique, hiver comme été, de leurs biens immobiliers.

Quelle est cette autre réforme du DPE prévue au 1er janvier 2027 ?

Hasard du calendrier, une autre réforme du DPE vient se télescoper à la première, créant parfois de la confusion pour les propriétaires. Si les deux réformes entrent en vigueur dès le 1er janvier 2027, elles n'ont toutefois pas les mêmes dimensions ni les mêmes objets.

La réforme du mode de calcul du DPE est à l'échelle française

Nous l'avons vu, l'arrêté du 19 août, publié au JO le 26 août pose qu'à partir du 1er janvier 2027, le coefficient de conversion de l'électricité sera abaissé de 1,9 à 1,7, modifiant de fait les étiquettes DPE de quelques 300.000 logements selon les projections.

La réforme du contenu du DPE est à l'échelle européenne

L'arrêté du 11 juin 2026, publié au JO le 13 août 2026, en modification de l'arrêté du 31 mars 2021, vient quant à lui adapter le DPE français à la directive européenne.

Il s'appliquera lui aussi à partir du 1er janvier 2027 mais ne concerne pas les étiquettes du DPE.

Cette autre réforme du DPE ajoute six nouvelles informations à ajouter au DPE, comme la production d'énergie renouvelable annuelle sur site en kWh et par source, ainsi que la création d'une mention «A0».

Cette mention « A0 » permettra de mettre en avant les biens immobiliers étiquetés A ou B au DPE et qui n'ont recours à aucune énergie fossile.

DPE 2027 : ce qu'il faut retenir pour le marché locatif

Le calcul du DPE évolue au 1er janvier 2027 : le coefficient de l'électricité passe de 1,9 à 1,7

Environ 300.000 logements pourraient améliorer mécaniquement leur étiquette ave la réforme du DPE 2027

Les interdictions de location des biens classés «passoires énergétiques» restent inchangées : depuis 2025 pour les logements G, dès 2028 pour les logements F et 2034 pour les logements E.

(1) «Arrêté du 19 août 2026 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique», JORF n°0198 du 26 août 2026.

Les choses à savoir : réforme du DPE 2027

Le calcul du DPE va-t-il changer en 2027 ?

Oui, le coefficient de conversion de l'électricité utilisé dans le calcul du DPE passera de 1,9 à 1,7.

Peut-on gagner une classe DPE sans travaux ?

Oui. Avec la réforme du mode de calcul du DPE 2027, certains logements chauffés à l'électricité vont mécaniquement gagner une ou deux classes sans avoir fait de travaux de rénovation énergétique.

Peut-on perdre une classe avec le DPE 2027 ?

Non. La réforme concerne uniquement le coefficient de conversion de l'électricité. Les coefficients des énergies fossiles (gaz, fioul, etc.) restent inchangés. Par conséquent, aucun bien immobilier ne verra sa notation dégradée avec le DPE 2027.

Les interdictions de location des passoires thermiques sont-elles supprimées ?

Non. Le calendrier de sortie du marché locatif des classes G, F et E est maintenu : depuis 2025 pour les logements G, dès 2028 pour les logements F et 2034 pour les logements E.

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