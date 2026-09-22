Se loger, un parcours du combattant pour les célibataires dans un parc immobilier inadapté

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 22/09/2026 à 12:27

Les célibataires ont de plus en plus de mal à se loger en France. (illustration) (Vlada Karpovich / Pexels)

Selon les données de l'Insee, la France comptait 12 millions de personnes vivant seules dans leur logement en 2023, soit 1,4 million de plus qu'en 2017. Cette tendance modifie en profondeur le marché du logement qui peine à s'adapter, rapporte Se Loger .

« 39 % des résidences principales sont occupées par une personne seule, si bien que la vie en solo constitue la première forme d'occupation du parc résidentiel », assure le sociologue et urbaniste Benjamin Pradel, dans Le Monde . Il y a aussi le constat démographique : 62 % des femmes et 27 % des hommes de 80 ans et plus vivent seuls.

Une concurrence féroce pour les petites surfaces

Or, le parc immobilier n'est pas fait pour les célibataires. Dans le logement social, les T1 et T2 ne représentent que 29 % du parc, alors que près de 50 % des demandeurs sont des personnes seules. Dans le privé, les petites surfaces proposées à la location s'arrachent. Selon l'agence Manda, une annonce parisienne reçoit 33 candidatures et est attribuée en à peine 12 jours. Un contexte d'autant plus difficile pour les personnes qui se retrouvent souvent en concurrence avec des couples dont le dossier est plus solide.

Acheter seul est aussi plus compliqué. 76 % des couples sans enfant sont propriétaires de leur résidence principale, contre seulement 44 % des personnes vivant seules, d'après l'Insee. Entre 2010 et 2021, la part de propriétaires a reculé de 3,6 points chez les personnes seules, alors qu'elle a augmenté de 6,4 points chez les couples sans enfant.

Ce déséquilibre se retrouve jusque dans le budget des ménages. Les célibataires consacrent 24 % de leurs revenus au logement, contre 13 % pour un couple avec enfants.