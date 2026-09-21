Logement : un audit énergétique sur trois recommanderait des travaux néfastes pour le confort d'été

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 21/09/2026 à 15:02

De nombreux audits énergétiques recommanderaient des travaux d'isolation néfastes en cas de fortes chaleurs. (illustration) (Geralt / Pixabay)

La canicule vécue durant l'été 2026 a révélé un paradoxe. Des travaux de rénovation énergétique menés dans certains logements auraient été contreproductifs. Selon une étude de la plateforme Argile.ai relayée par BFM Business , près d'un audit énergétique sur trois de l'Ademe recommanderait des travaux qui augmentent la température intérieure en été.

Dans 26,5 % des cas, les travaux préconisés entraîneraient une hausse de 1 à 5 °C. Et dans 4 % des cas, le réchauffement du logement dépasserait même les 5 °C. L'étude prend l'exemple d'une maison en pierre de 55 cm à Vernouillet, dans les Yvelines. Sans aucuns travaux, durant la semaine la plus chaude (du 21 au 27 juin), la température intérieure aurait atteint un peu plus de 35 °C. Avec les travaux recommandés par un audit de 2024, même en gardant volets et fenêtres fermés, la chaleur aurait culminé à 44 °C, soit 9 degrés de plus.

L'isolation du plancher bas, un mauvais conseil

« Les maisons en pierre avec des murs épais sur dalle nue, naturellement fraîches, sont celles qui ont le plus à perdre » , précise l'étude. Selon Pierre-Louis Guhur, cofondateur d'Argile.ai, l'association d'une isolation des murs par l'intérieur et d'une isolation du plancher bas est très souvent néfaste. En faisant ce choix, le confort en été est détérioré dans 80 % des cas. Pourtant, 61 % des audits la prescrivent.

Quant à l'isolation des murs par l'intérieur, elle protège du froid en hiver mais conserve la chaleur l'été. Pour Argile.ai, l'isolation des murs par l'extérieur est la seule méthode qui améliore aussi bien le confort d'hiver que celui d'été.

Argile.ai estime que l'indicateur de confort d'été du DPE prend en compte l'inertie ou la protection solaire, mais laisse de côté le type d'isolant ou la nature du plancher. La canicule 2026 pourrait cependant faire bouger les choses : un projet de réforme du DPE est envisagé pour mieux intégrer le confort d'été.