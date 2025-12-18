Découvrez ces avantages du crédit immobilier BoursoBank qui font la différence pour votre projet

information fournie par BoursoBank • 18/12/2025 à 13:00

Le prêt immobilier de BoursoBank présente plusieurs avantages (Crédits photo : Adobe Stock - )

Toujours à vos côtés pour vous aider à concrétiser vos projets, BoursoBank propose une offre de prêt immobilier qui comporte de nombreux avantages. Economique, simple et efficace, voici ce que vous devez savoir.

Quels sont les avantages clés du crédit immobilier BoursoBank ?

Pour ses clients déjà titulaires d'un compte-courant, BoursoBank a conçu une offre de crédit immobilier innovante, pour les accompagner de la manière la plus simple et la plus efficace dans leur projet d'achat immobilier :

Réponse de principe immédiate : lorsque vous avez fini de compléter votre parcours de souscription, vous obtenez en temps réel une réponse de principe (1).

lorsque vous avez fini de compléter votre parcours de souscription, vous obtenez en temps réel une réponse de principe (1). Zéro intermédiaire : vous vous adressez directement à BoursoBank, pour des échanges plus fluides et sans coûts additionnels.

vous vous adressez directement à BoursoBank, pour des échanges plus fluides et sans coûts additionnels. Zéro apport personnel : aucun montant minimum n'est exigé pour souscrire un prêt immobilier BoursoBank(2).

aucun montant minimum n'est exigé pour souscrire un prêt immobilier BoursoBank(2). Zéro euro de frais de dossier : ils vous sont offerts pour toute demande de financement déposée directement auprès de BoursoBank.

ils vous sont offerts pour toute demande de financement déposée directement auprès de BoursoBank. Zéro euro d'indemnités en cas de remboursement anticipé : si vous avez la possibilité, au cours de la vie du crédit immobilier, de rembourser tout ou partie de ce que vous devez, vous ne payez aucun frais (3).

si vous avez la possibilité, au cours de la vie du crédit immobilier, de rembourser tout ou partie de ce que vous devez, vous ne payez aucun frais (3). Un conseiller rien que pour vous : l'un de nos conseillers suit spécifiquement votre dossier et vous accompagne si besoin à chaque étape de votre crédit immobilier.

l'un de nos conseillers suit spécifiquement votre dossier et vous accompagne si besoin à chaque étape de votre crédit immobilier. L'assurance emprunteur la moins chère : BoursoBank est la banque la moins chère du marché sur l'assurance du crédit immobilier (4).

BoursoBank est la banque la moins chère du marché sur l'assurance du crédit immobilier (4). Un crédit ouvert à tous : CDI, CDD, indépendants, professions libérales, etc.

Quels projets pouvez-vous financer avec le crédit immobilier BoursoBank ?

Avec le crédit immobilier BoursoBank, financez une large gamme de projets immobiliers, de la résidence principale à l'investissement locatif , dès 100.000 € et pour une durée qui peut aller de 7 ans à 25 ans.

Vous pouvez ainsi financer votre projet immobilier :

Résidence principale avec ou sans prêt relais.

Résidence secondaire.

Investissement locatif à usage unique d'habitation.

Rachat de crédit immobilier.

Rachat de crédit immobilier détenu dans un autre établissement bancaire.

Adjudication.

En revanche, le prêt immobilier BoursoBank ne permet pas de financer certains projets comme :

Investissement locatif à usage professionnel.

Investissement locatif de défiscalisation (Malraux, Girardin, Monument historique).

Travaux seuls .

Parts de SCPI.

Rachat de soulte.

Achat avec démembrement de propriété.

CCMI (Contrat de construction maison individuelle).

Terrain seul.

Parking seul.

Péniche.

Mobile home.

Local à usage commercial ou professionnel.

Bon à savoir : BoursoBank encourage l'acquisition de biens durables et économiques en énergie en proposant une offre de crédit écoresponsable avec un taux remisé pour l'achat d'un bien dont le DPE est noté A ou B et pour les maisons ou appartements en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement).

Retrouvez notre guide complet «votre projet immobilier».

Qui peut souscrire un prêt immobilier BoursoBank ?

Le prêt immobilier est accessible sous conditions à tous les clients de BoursoBank quel que soit leur profil professionnel : CDI, CDD, professions libérales, etc. :

Les salariés en CDI doivent avoir terminé leur période d'essai.

Les salariés en CDD, les intermittents, intérimaires et micro-entrepreneur doivent avoir une ancienneté professionnelle de 3 ans.

Les professions libérales doivent avoir une ancienneté professionnelle d'un an.

Les gérants, chef d'entreprise, entrepreneur individuel, commerçants et assimilés, artisans et agriculteurs doivent avoir une ancienneté professionnelle de 3 ans.

Comment préparer efficacement votre projet immobilier avec BoursoBank ?

Vous avez défini le type de projet qui sera le vôtre (résidence principale ou secondaire, investissement locatif, etc.) ?

Avant de vous lancer dans la recherche du bien immobilier idéal, prenez le temps d'évaluer votre capacité d'emprunt grâce à notre simulateur de crédit immobilier .

Vous aurez en quelques clics une idée plus précise du montant que vous pouvez emprunter et des mensualités que cela représente.

Un gain de temps et d'efficacité non négligeable pour être sûr de la cohérence de votre projet !

(1) Vous recevrez ensuite une réponse définitive après étude de votre dossier.

(2) Hors frais de garantie Crédit Logement.

(3) Sauf en cas de rachat de prêt par la concurrence.

(4) Etude menée en avril 2024 par Minalea. Au global, le contrat d'assurance emprunteur groupe BoursoBank ressort le moins cher en assurance emprunteur groupe. Voir détail de la méthodologie adoptée, du périmètre de l'étude et contenu de l'article .

