Crédit immobilier : pourquoi les Français s'endettent-ils sur des durées de plus en plus longues ?

Des durées d'endettement de plus en plus longues pour les crédits immobiliers ? ( Crédits photo: © sirichai - stock.adobe.com)

22 ans : voici la durée de remboursement moyenne avec laquelle flirtent actuellement les ménages souscrivant des prêts immobiliers. Un niveau record atteint au mois d'août qui soulève des questions.

Pendant longtemps, emprunter sur une durée de 20 ans était la norme. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, la durée de remboursement des prêts à l'habitat ne cesse de s'allonger. Résultat ? Selon les données de l'observatoire Crédit Logement-CSA, la plupart des crédits immobiliers sont désormais souscrits sur une durée de 25 ans. Comment expliquer ce phénomène et quelle est son ampleur ? Toutes les explications sur l'augmentation progressive de la durée des prêts immobiliers.

Une durée de remboursement moyenne qui avoisine les 22 ans

En principe, et pour respecter les normes fixées par le Haut conseil de stabilité financière (HSCF), les banques et les organismes de crédit ne peuvent pas accorder de financements immobiliers sur une durée supérieure à 25 ans. Une certaine marge de manœuvre leur ait néanmoins laissée sous certaines conditions et pour un nombre restreint de dossiers de financement. Au mois d'août 2025, ces dérogations étaient néanmoins rares. Elles représentaient alors seulement 0,6 % des prêts immobiliers accordés.

La très grande majorité des crédits immobiliers sont accordés sur 25 ans : 67,6 % précisément selon les données collectées et analysées par l'observatoire Crédit Logement-CSA. Un niveau particulièrement élevé. Pour comparaison, en 2019, 46 % des dossiers seulement étaient financés sur 25 ans. Un chiffre qui a grimpé progressivement, atteignant les 62,8 % en 2024, 66,4 % au cours du premier trimestre 2025, et même 68,5 % lors du second trimestre de cette année.

Tirée par cette proportion croissante de financements immobiliers sur 25 ans, la durée moyenne de remboursement frôle désormais les 22 ans. D'après l'observatoire Crédit Logement-CSA, cette durée moyenne est désormais de "263 mois pour l'accession dans le neuf et 262 mois pour l'accession dans l'ancien" dans le cadre de l'acquisition d'une résidence principale."La durée moyenne des crédits octroyés reste élevée depuis un an : et elle s'établit en août sur ses niveaux les plus élevés jamais observés" résume l'observatoire.

A lire aussi : Prêts immobiliers et personnels : pourquoi les Français boudent-ils les crédits ?

Les emprunteurs contraints par des prix de l'immobilier toujours élevés

Des taux d'intérêt pour les prêts qui ont augmenté, des prix de l'immobilier toujours élevés et un budget qui n'augmente pas : les marges de manœuvre des futurs propriétaires sont limitées. La principale variable sur laquelle ils peuvent jouer est la durée de remboursement de leur prêt immobilier. En effet, en allongeant cette durée, ils peuvent réduire le montant de la mensualité à payer à leur banque, et ainsi respecter les normes d'endettement fixées par le HCSF.

Les différences de taux d'intérêt entre les durées de financement les plus courtes et les plus longues sont en outre faibles. Il faut ainsi compter 3,01 % pour un prêt immobilier de 15 ans, 3,08 % sur 20 ans et 3,16 % sur 25 ans, toujours d'après les données collectées par Crédit Logement-CSA, qui ajoute que "les évolutions des taux des crédits ne permettent plus d'alléger le poids des charges de remboursement des emprunts".

"L'annuité de remboursement moyenne pour un emprunt de 100 000 euros est d'ailleurs à peu près stable depuis le début du printemps" souligne Crédit Logement-CSA. Une situation qui n'encourage pas les ménages à emprunter sur des durées plus courtes pour profiter d'un meilleur taux d'intérêt. Les futurs propriétaires sont ainsi de plus en plus nombreux à s'endetter sur des durées plus longues afin de pouvoir concrétiser leur projet d'achat immobilier.