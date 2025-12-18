Une propriétaire parvient à faire expulser les squatteurs de son appartement pendant la trêve hivernale

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 18/12/2025 à 11:19

Outre les cris de la famille, les résidents de l'immeuble vont jusqu'à retrouver des excréments des chiens de la locataire dans les parties communes. (Free-Photos / Pixabay)

Sa générosité lui aura fait perdre des milliers d'euros. En Meurthe-et-Moselle, une propriétaire a enfin pu récupérer son appartement squatté après 16 mois de procédure, rapporte L'Est Républicain .

En décembre 2023, la femme, qui habite Paris, a mis en location le T5 qu'elle avait hérité de ses parents, situé à Vandœuvre-lès-Nancy. Elle décide alors d'aider une mère élevant seule ses trois enfants, et sous curatelle. « Elle était dans le besoin et recherchait un toit » , a-t-elle expliqué à nos confrères.

Départ de la locataire, remplacée par des squatteurs

Mais les nuisances dont va se plaindre le voisinage vont vite faire déchanter la propriétaire. Outre les cris de la famille, les résidents de l'immeuble vont jusqu'à retrouver des excréments des chiens de la locataire dans les parties communes. Après l'incendie de la cuisine, le coup de grâce arrive pour la propriétaire. Cette dernière apprend que la curatelle de sa locataire est levée. Conséquence : les loyers ne sont plus versés.

Puis la famille décide de quitter les lieux, qu'elle laisse à des connaissances qui vont s'adonner à des trafics, tout en profitant de l'eau, de l'électricité et du chauffage sans rien payer. La propriétaire décide alors de porter plainte pour tenter d'expulser ces squatteurs. Le procureur de la République, le préfet et les autorités judiciaires ont été avertis de la situation.

Environ 7 000 euros de préjudice

L'obstination de la propriétaire a fini par payer, il y a quelques jours. « Les squatteurs ont enfin été expulsés, grâce à un huissier de justice qui a constaté l'absence de la locataire et prévenu dans la foulée le juge des contentieux, qui lui-même a demandé l'autorisation d'expulsion au préfet. Dans ce cas précis, la trêve hivernale n'a pas joué » , indique la femme, qui regrette que l'identité de ces individus n'ait pas relevée ni même qu'aucune contravention ne leur a été infligée.

Reste maintenant pour la propriétaire à remettre en état l'appartement, envahi par les déchets mais aussi les vers. Un coût qui s'ajoute aux quelque 7 000 euros aux loyers impayés et frais de justice. Un préjudice que la Parisienne espère récupérer en partie en portant plainte contre X. Après cette mésaventure, la propriétaire a pris la décision de vendre son logement.