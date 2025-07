Pause estivale de MaPrimeRénov’: quel impact sur vos travaux de rénovation?

Maprimerénov’ pour vos rénovations énergétiques: pause estivale, resserrage à la rentrée. À partir du 1er juillet, les dépôts de dossiers pour les rénovations d’ampleur sont suspendus. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Pourquoi un gel soudain du dispositif MaPrimeRénov’?

Au début du mois de juin, l’État a annoncé la mise en pause de MaPrimeRénov ’, pour une durée indéterminée. Ce moratoire visait officiellement à maîtriser l’afflux massif de dossiers. Il était initialement prévu pour durer plusieurs mois. En effet, le succès du dispositif a largement dépassé les prévisions budgétaires de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), et mis au jour les difficultés du système. La situation s’est complexifiée: lenteurs administratives, dossiers non traités dans les temps, retards de paiement aux entreprises, bénéficiaires laissés sans nouvelles pendant des mois… La promesse d’un soutien rapide s’est souvent transformée en une vraie épreuve et les témoignages d’usagers frustrés se multiplient sur les forums spécialisés.

MaPrimeRénov’: Un gel partiel, pour mieux avancer

Face à la pression des professionnels du bâtiment et des particuliers déjà engagés dans des travaux, le gouvernement a fait marche arrière. La fermeture du guichet MaPrimeRénov’ est en place, mais elle concerne seulement certains projets. Mi-juin, le gouvernement précisait que la suspension « concerne uniquement les rénovations globales à compter du 23 juin, avec une réouverture prévue autour du 15 septembre ». En revanche, les aides dédiées à des interventions ciblées — isolation des combles, remplacement d’un système de chauffage ou travaux en copropriété — restent accessibles. Ce «parcours par geste» reste prioritairement destiné aux ménages modestes ou très modestes. « En juillet, août et début septembre, nous effectuerons un contrôle complet: tous les dossiers des bénéficiaires légitimes seront réglés, tandis que ceux liés à des fraudes seront écartés », expliquait la Ministre chargée des Comptes publics Amélie de Montchalin sur RTL le 10 juin dernier. « Cela nous permettra de rouvrir le guichet le 15 septembre et de consacrer l’intégralité des fonds publics aux personnes honnêtes », précisait-elle.

Que signifie une rénovation d’ampleur?

Si vous avez déposé votre dossier MaPrimeRénov’ avant le 23 juin, il sera traité selon les procédés habituellement en vigueur. En revanche, toute nouvelle demande pour une rénovation complète doit désormais attendre la réouverture du guichet, mi-septembre. Concrètement, deux options se présentent à vous si vous avez prévu des travaux cet été:

Patienter jusqu’en septembre, et accepter l’évolution des conditions présentées dans le paragraphe suivant,

Modifier votre projet pour privilégier des travaux ponctuels, éligibles immédiatement (isolation d’un mur, remplacement de chauffage…), plutôt qu’une rénovation globale.

Rappelons que les délais de remboursement constituent l’une des critiques majeures de MaPrimeRénov’. En cas d’urgence, attendre trois mois supplémentaires décale d’autant plus la prise en charge de votre dossier.

Des conditions d’attribution revues à la hausse

Le changement le plus notable concerne les logements classés D au Diagnostic de performance énergétique (DPE). Dès la rentrée, ces habitations ne sont plus éligibles à MaPrimeRénov’ pour les rénovations globales. L’objectif est de concentrer les financements sur les passoires thermiques - logements notés E, F ou G. Elles représentent une part importante du parc français.

Par ailleurs, le ministère du Logement a fixé un nouveau plafond pour les travaux subventionnés: 50.000 euros. Avant, les montants pouvaient aller de 40.000 à 70.000 euros, selon les améliorations énergétiques constatées au DPE. En outre, le bonus financier supplémentaire est supprimé. Il correspondait à 10% du montant hors taxe des travaux, et se destinait au soutien des rénovations faisant sortir un logement du statut de «passoire thermique».

Parmi d’autres modifications, plus discrètes mais néanmoins importantes:

Jusqu’au 31 décembre 2025, il n’est pas obligatoire de fournir un DPE pour les demandes MaPrimeRénov’ «parcours par geste» en métropole.

À compter du 1er janvier 2026, un DPE ou un audit énergétique sera obligatoire avant le début des travaux.

Les logements situés en outre-mer ne seront pas soumis à cette obligation.

Depuis sa création, MaPrimeRénov’ a aidé plus de 2,5 millions de foyers, dont près de 350.000 rénovations globales. Celles-ci permettent en moyenne de diviser par deux la consommation énergétique. Plus d’un dossier sur dix serait cependant frauduleux, et dans un contexte de restrictions budgétaires, l’État a mis en place ce moratoire partiel pour remettre de l’ordre dans le dispositif.