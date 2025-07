Investir dans une SCPI, est-ce une bonne idée ?

SWISS LIFE AM

Vous entendez régulièrement parler de l'intérêt de souscrire des parts de SCPI. Mais ce placement est-il adapté à votre profil ?

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permettent d'investir dans l'immobilier d'entreprise (bureaux, commerces, entrepôts…) sans acheter de bien en direct. Une société de gestion collecte des fonds auprès d'investisseurs, comme vous, pour acquérir des actifs immobiliers, qu'elle regroupe au sein de la SCPI et loue. En tant qu'investisseur (ou « associé »), vous percevez une part des loyers (ou « acomptes de dividendes ») proportionnelle à votre investissement.

Un moyen d'acquérir de l'immobilier à moindre coût

L'un des grands atouts des SCPI : elles permettent d'investir dans la pierre pour un montant très raisonnable. S'il vous faut parfois plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter un appartement ou une maison, il suffit de quelques centaines d'euros pour acquérir des parts de SCPI.

Et comme pour l'immobilier classique, vous pouvez investir à crédit. Ce prêt permet, avec la même mise de départ, d'acquérir davantage de parts de SCPI. Ainsi, vous diversifiez votre patrimoine, en répartissant les risques et en augmentant le potentiel de rendement de votre épargne.

Une meilleure rentabilité que le Livret A ou le fonds euros

En 2024, les SCPI ont délivré un rendement moyen brut de 4,72% , supérieur à celui des fonds en euros (2,6% brut) et du Livret A, dont le taux de rémunération passera de 2,4% à 1,7% à compter du 1er août 2025.

Essentiellement investie dans l'immobilier d'entreprise, la « pierre-papier » offre des niveaux de loyers supérieurs à l'immobilier résidentiel (logements d'habitation). En outre, les loyers étant indexés sur l'inflation, les revenus versés par la SCPI suivent partiellement la hausse des prix.

Un complément de revenu régulier

Les acomptes de dividendes sont versés chaque trimestre voire chaque mois selon les SCPI. Ainsi, investir dans des parts de SCPI permet de générer un revenu régulier, idéal pour compléter vos revenus actuels ou préparer votre retraite.

Un investissement sur le long terme

Les frais liés aux SCPI, notamment d'entrée ou de gestion, peuvent être importants. C'est pourquoi, il est recommandé de conserver ses parts de SCPI minimum 10 ans afin d'amortir ces frais. De plus, la revente n'est pas toujours immédiate : elle dépend de la demande sur le marché secondaire.

C'est pourquoi, les SCPI doivent être perçues comme un investissement de long terme, à l'image d'un achat immobilier en direct : on n'achète pas un appartement pour le revendre six mois plus tard ! Il est donc essentiel de ne pas avoir besoin des sommes investies à court ou moyen terme. Et comme tout placement, il faut garder à l'esprit que le capital n'est pas garanti. En cas de baisse du marché, une moins-value à la revente est possible.

Y aller ou pas ?

Accessible, la SCPI offre un rendement potentiel élevé et génère un revenu régulier. Il n'y a donc pas de raison de vous en priver ! Mais attention, la faible liquidité de ce placement et son absence de garantie sur le capital imposent de n'y consacrer qu'une part raisonnable de votre épargne.

Adapter son investissement à sa situation personnelle

Cette part varie selon le montant de vos liquidités disponibles, de votre capacité d'épargne mensuelle, de vos projets (à court, moyen et long termes) et de votre appétence au risque.

Conserver une épargne de sécurité

Quel que soit votre profil d'investisseur, il est essentiel de conserver une poche de liquidité disponible et sécurisée. Le Livret A et le fonds en euros de votre assurance-vie répondent à ce besoin ; leur capital est garanti et vous pouvez effectuer des retraits du montant de votre choix à tout moment.

Diversifier pour mieux répartir les risques

Pour limiter les risques liés aux SCPI, il est recommandé de diversifier ses placements, en investissant dans plusieurs SCPI spécialisées (SCPI de bureaux, SCPI de commerce, SCPI de logistique, SCPI de santé...), ou en acquérant des parts de SCPI dites « diversifiées » qui, comme leur nom l'indique, regroupent différents types de biens immobiliers.

Optimiser sa fiscalité en gardant de la flexibilité

Enfin, il est également possible de souscrire des parts de SCPI via un contrat d'assurance vie. Cette solution permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse, notamment après 8 ans de détention, et d'effectuer des retraits (appelés « rachats ») quand vous le voulez.

