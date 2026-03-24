Prêt immobilier : acheter un logement classé E, F ou G, bonne idée ou risque inconsidéré ?

information fournie par Moneyvox • 24/03/2026 à 08:08

Acheter une passoire énergétique et la financer par le crédit bancaire , une bonne idée ? ( Crédits photo: © Dominique Vernier - stock.adobe.com)

Le Diagnostic de performance énergétique (DPE) du bien immobilier que vous souhaitez acheter est E, F ou G ? Voici ce qu'en pensent les banques et ce que cela implique pour l'obtention d'un prêt immobilier.

Au fil des ans, le Diagnostic de performance énergétique (DPE) est devenu un document incontournable pour les futurs propriétaires, en particulier pour les investisseurs locatifs. En effet, les biens immobiliers classés E ou F vont progressivement être interdits à la location, et les passoires thermiques classées G ne peuvent déjà plus être louées. Un cadre légal dont tiennent compte les banques dans leur décision d'octroi d'un crédit immobilier et dans les conditions proposées.

Les logements classés E, F et G progressivement interdits à la location

Vous voulez acheter une passoire énergétique ? Les biens immobiliers dont la classification au DPE est G sont interdits à la location depuis le 1er janvier 2025. Un cadre légal qui sera étendu à brève échéance aux logements classés F, le 1er janvier 2028, et à plus long terme à ceux classés E, à compter du 1er janvier 2034. Acheter un bien immobilier classé E, F ou G pour le louer induit donc un risque pour le futur propriétaire, mais également pour la banque qui finance le projet.

En effet, l'interdiction de mise en location implique une perte de revenus pour l'investisseur locatif, ce qui peut engendrer un risque de non-remboursement pour l'établissement prêteur. Les banques sont donc désormais vigilantes quant à la classification d'un bien immobilier, et tiennent compte de la date à partir de laquelle, en l'absence de travaux de rénovation énergétique, le logement ne pourra plus être loué pour déterminer la faisabilité d'un projet d'investissement locatif.

Ainsi, en empruntant cette année sur une durée de 15 ans pour l'achat d'un logement classé E, la banque peut se poser la question de l'équilibre financier du projet à compter de 2034, l'emprunt n'arrivant à échéance qu'en 2041. Elle peut donc refuser d'accorder un crédit immobilier ou demander à ce que des travaux de rénovation énergétique soient envisagés dès l'acquisition du bien immobilier afin d'anticiper ce risque. Guillaume Fourt, directeur des partenariats bancaires chez Meilleurtaux souligne qu'un "logement classé E aujourd'hui peut être considéré comme une future passoire thermique si aucune amélioration n'est envisagée".

Un taux d'intérêt directement influencé par la classification du bien immobilier

Vous voulez obtenir le meilleur taux d'intérêt pour votre achat immobilier ? Si la règle d'or reste de faire jouer la concurrence, la question de la classification du bien acheté sur le Diagnostic de performance énergétique est également à considérer. En effet, les logements les moins bien classés peuvent faire l'objet d'une majoration de taux d'intérêt comprise entre 0,10 et 0,30 %, ce qui augmente mécaniquement le coût du crédit et le montant de la mensualité à rembourser.

Certaines banques utilisent le principe inverse : elles appliquent une bonification de taux pour les projets immobiliers qui prévoient l'amélioration du DPE dans un certain laps de temps. Il peut alors être particulièrement intéressant d'envisager la réalisation des travaux nécessaires sans attendre, dès le début du projet. À nouveau, il est possible de gagner entre 0,10 et 0,30 % sur le taux d'intérêt de son prêt immobilier.

Pour Sandrine Allonier, porte-parole du courtier Vousfinancer, "acheter une passoire thermique peut être une opportunité si le projet de rénovation est bien anticipé. La décote à l'achat, combinée aux aides et aux prêts bonifiés, peut permettre de financer les travaux sans alourdir significativement la mensualité". L'achat d'un bien immobilier classé E, F ou G n'est donc pas une mauvaise idée en soi, mais implique de prendre en compte l'ampleur des travaux à réaliser pour améliorer le Diagnostic de performance énergétique.