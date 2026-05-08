Divorce: Nathalie et Éric souhaitent partager leur patrimoine sans tout perdre

information fournie par Le Particulier • 08/05/2026 à 08:00

Nathalie et Éric divorcent après 18 ans de mariage et doivent partager maison, épargne et assurances-vie en protégeant leur patrimoine et l’intérêt de leurs deux enfants ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Nathalie et Éric, parents de deux enfants, divorcent

Comprendre le cadre légal du partage en cas de divorce

Réfléchir avant de tout vendre

La maison en indivision

Le rachat de part par un conjoint



Le démembrement de propriété pour répartir les usages

Assurance-vie et épargne: protéger son futur

La constitution d’une SCI familiale

Anticiper et planifier pour l’avenir

Nathalie et Éric, parents de deux enfants, divorcent

Après presque deux décennies de vie commune, Nathalie et Éric ont décidé de divorcer . Leur priorité est alors de protéger leurs deux enfants, âgés de 10 et 13 ans. Ils souhaitent s’entendre pour une garde partagée sereine et équilibrée. Ils prévoient notamment de vivre à proximité l’un de l’autre pour faciliter la logistique et l’équilibre familial: école, activités sportives ou extra-scolaires, liens sociaux, vacances, etc.

Si l’entente sur l’organisation familiale est claire, la question financière reste cruciale. La maison familiale, acquise en 2006 pour 400.000 euros, est encore grevée d’un crédit de 150.000 euros. Leur épargne commune est d’environ 120.000 euros et Nathalie est détentrice de contrats d’assurance-vie souscrits au fil des années pour près de 100.000 euros. Pour Nathalie et Éric, il s’agit de partager le patrimoine de manière équitable sans compromettre la stabilité de chacun et en préservant les intérêts de leurs enfants. Ils ont conscience qu’un faux pas sur ce terrain pourrait rapidement transformer une séparation cordiale en conflit patrimonial et mettre en péril le quotidien et l’avenir des enfants.

Faut-il vendre la maison immédiatement pour se partager le produit et pouvoir se reloger rapidement chacun de leur côté? Faut-il plutôt que l’un rachète à l’autre ses parts de la maison? Pour ce faire, faut-il liquider l’assurance-vie en plus de contracter un crédit? Existe-t-il des solutions plus pertinentes pour optimiser le partage du patrimoine? Les futurs ex-époux se renseignent .

Comprendre le cadre légal du partage en cas de divorce

En France, le régime matrimonial détermine les règles de partage. Nathalie et Éric sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ainsi, tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent pour moitié à chaque époux et les biens propres (héritages, donations reçues personnellement) sont des biens propres, et sont, en principe exclus du partage. La maison familiale, achetée pendant le mariage grâce à leurs revenus, est un bien commun. L’épargne disponible sur un compte joint est présumée commune même si elle provient d’apports personnels. En revanche, l’assurance-vie souscrite par Nathalie avant le mariage reste un bien propre.

Ce cadre légal fixe des obligations même s’il existe une marge de manœuvre. En effet, le partage ne signifie pas obligatoirement tout vendre et tout liquider. L’anticipation et le dialogue permettent de limiter les pertes et de conserver une partie du patrimoine intacte.

Réfléchir avant de tout vendre

Parfois, l’urgence émotionnelle pousse à prendre des décisions hâtives. Cependant, la liquidation totale du patrimoine peut se révéler catastrophique: coût fiscal , pénalités bancaires, baisse de valeur des biens vendus en urgence… Dans le cas de Nathalie et Éric, vendre immédiatement la maison familiale pour se partager le produit n’est pas forcément la meilleure option pour maintenir leur niveau de vie.

Si l’on se réfère aux annonces immobilières locales de biens présentant des caractéristiques similaires, la maison familiale acquise en 2006 pour 400.000 euros, vaut désormais environ 600.000 euros. Si Nathalie et Éric vendaient à ce prix, ils récupèreraient chacun 300.000 euros, auxquels ils grèveraient les frais de notaire (environ 7%, soit 21.000 euros chacun). Ils devraient solder le crédit encore en cours, soit 60.000 euros chacun. Nathalie et Éric disposeraient d’environ 219.000 euros chacun.

Ce montant reste relativement limité au regard de la valeur sentimentale de la maison. Pour Nathalie et Éric, la maison familiale symbolise des souvenirs partagés et une stabilité pour la famille. Les enfants y ont appris à faire du vélo, les repas de fêtes réunissant cousins et grands-parents étaient des moments de joie et, chaque été, la terrasse accueillait barbecues et soirées entre amis. Quand le couple a décidé de se séparer, préserver cette maison, au moins pour quelques années, semblait essentiel.

La maison en indivision

Plusieurs options peuvent préserver le patrimoine en garantissant un équilibre financier et une continuité dans l’usage du bien: garde partagée de la maison, rachat progressif de parts, démembrement ou constitution d’une SCI. Ces solutions permettent de limiter la perte financière et de préserver les intérêts des enfants restent.

Première option: Nathalie et Éric peuvent décider de conserver la maison en indivision après le divorce. Dans ce cadre juridique, chacun reste propriétaire d’une quote-part du bien et peut en organiser l’usage de manière concertée. Ils peuvent ainsi convenir d’une occupation alternée: par exemple, Nathalie occupe la maison en semaine, Éric les week-ends, ou selon un calendrier défini en fonction de leurs contraintes familiales et professionnelles. Ce maintien en indivision permet d’éviter une vente immédiate, et donc de limiter les frais de notaire ainsi que le risque de céder le bien dans de mauvaises conditions de marché. Les enfants conservent leurs repères, ce qui facilite la transition. Les charges liées au bien (entretien, impôts, assurances) restent partagées entre les ex-époux. Sur la base de 6 000 euros annuels, chacun pourrait ainsi assumer environ 3 000 euros, avec une répartition ajustable selon l’occupation effective du logement.

Une option idéale sur le papier, mais pour Nathalie et Éric, il n’en est pas question. Pour eux, l’indivision de la maison impose trop de logistique, des allers-retours constants et une coordination permanente. Par ailleurs, cela limiterait considérablement leur liberté dans leur vie personnelle et professionnelle après le divorce. Ils préfèrent chercher des solutions plus simples financièrement et émotionnellement.

Le rachat de part par un conjoint

Plus qu’Éric, Nathalie souhaite vraiment conserver la maison. Elle n’imagine pas quitter le jardin où elle a soigneusement planté une multitude de variétés de fleurs, aromates et légumes. Par ailleurs, son petit atelier installé dans la véranda lui permet de créer des bijoux quand elle a un moment libre.

Éric peut accepter de lui céder sa part, c’est-à-dire la moitié de la maison. Chaque part indivise de la maison familiale, évaluée à environ 600.000 euros, représente donc environ 300.000 euros. Si Nathalie rachète la part d’Éric, plusieurs éléments devront être pris en compte.

> Décote possible : dans le cadre d’une indivision, la part peut être négociée avec une décote de 10 à 15% (voire plus, surtout si le rachat est accepté à l’amiable). Cette décote tient compte du manque de liquidité de la fraction indivise et de la difficulté pour le vendeur de retrouver un acquéreur rapidement. Si Éric accepte une décote de 20%, cela ramènerait le montant à payer pour Nathalie à 240.000 euros.

> Lorsque la transaction intervient dans le cadre d’un divorce , avec homologation dans le jugement ou acte de liquidation du régime matrimonial, les frais de notaire sont généralement inférieurs. En effet, il ne s’agit pas d’une mutation classique, mais d’un acte de partage. Dès lors, ils sont limités à 1,10% (taux légal) du montant transféré, soit seulement 6000 euros.

> Le paiement peut être comptant ou échelonné , selon les capacités financières de l’acheteur, souvent avec une garantie bancaire pour sécuriser la transaction. Nathalie pourrait, par exemple, verser 80.000 euros comptant et échelonner le solde sur plusieurs années, selon ses ressources et en accord avec Éric.

Le rachat de parts demande un effort financier. Toutefois, le parent restant dans la maison conserve un actif patrimonial susceptible de prendre de la valeur à long terme. Par ailleurs, il sécurise la situation des enfants. L’autre parent obtient une somme liquide immédiatement, pouvant constituer l’apport d’un nouveau crédit immobilier.

Le démembrement de propriété pour répartir les usages

Une autre option consiste à démembrer la propriété du bien. Il s’agit alors de séparer la nue-propriété et l’usufruit. Pour Nathalie et Éric, cela pourrait se traduire de la manière suivante:

Nathalie conserve l’usufruit de la maison (le droit d’occuper le bien ou de le louer) et

Éric obtient la nue-propriété (la valeur patrimoniale de la maison lui sera pleinement transférée à terme, par exemple au décès de Nathalie).

Les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété peuvent être calculées selon le barème légal et dépendent, notamment, de l’âge de l’usufruitier. Comme Nathalie est âgée de 45 ans, l’usufruit représente 60% de la valeur totale du bien et la nue-propriété 40%. Pour une maison familiale évaluée à 600.000 euros, l’usufruit pour Nathalie serait de 360.000 euros (droit d’occuper ou de louer) et la nue-propriété pour Éric est serait de 240.000 euros (valeur patrimoniale future).

Concrètement, Nathalie pourrait continuer à habiter la maison, profiter de son jardin, de son atelier et même louer temporairement tout ou partie du bien pour générer un revenu complémentaire. Éric, conserverait une part patrimoniale sécurisée. En effet, la nue-propriété constituerait alors un actif pleinement valorisé à terme.

Assurance-vie et épargne: protéger son futur

Outre la maison, Nathalie et Éric doivent aussi répartir leur épargne commune, leurs contrats d’assurance-vie et leur compte joint, dont le total est estimé à environ 120.000 euros. Par ailleurs, Nathalie est titulaire de contrats d’assurance-vie ouverts et alimentés avant son mariage (100.000 euros au moment de la séparation). Ces sommes constituent un levier important pour sécuriser le partage du patrimoine et financer le rachat de parts ou un éventuel démembrement.

Pour le rachat de parts, Nathalie pourrait mobiliser une part de son épargne pour payer tout ou partie du rachat de la moitié de la maison (environ 240.000 euros après décote). Pour le démembrement, l’épargne pourrait, par exemple, servir à couvrir les charges annuelles de la maison (entretien, assurances, impôts fonciers…), estimées à 6000 euros par an, soit environ 3000 euros chacun si elles restent partagées. Cela sécurise l’usage de la maison pour Nathalie tout en laissant Éric investi dans la nue-propriété.

Les contrats d’assurance-vie sont également stratégiques. Nathalie peut choisir de ne pas faire de rachat, préservant ainsi son épargne de précaution . La clause bénéficiaire doit faire l’objet d’une attention particulière en cas de divorce. Si Nathalie a opté pour une clause standard («mon conjoint, à défaut mes enfants…»), Éric reste automatiquement bénéficiaire tant que la clause n’est pas modifiée, même en cas de séparation. Il est donc essentiel d’actualiser cette désignation. Nathalie peut, par exemple, désigner directement ses deux enfants comme bénéficiaires, à parts égales, ou prévoir une répartition adaptée à sa situation familiale. Elle peut également aller plus loin en précisant les modalités de transmission (désignation nominative, répartition en pourcentage, clauses avec représentation en cas de décès d’un enfant, etc.). Cette étape est déterminante pour sécuriser la transmission du capital et éviter toute ambiguïté juridique ou conflit ultérieur.

La constitution d’une SCI familiale

Pour sécuriser la maison et l’épargne, Nathalie et Éric peuvent constituer une SCI familiale. Dans ce cas, chacun détient des parts de la société proportionnellement à sa contribution. Nathalie pourrait apporter l’usufruit de la maison et une partie de l’épargne, Éric la nue-propriété et le reste de l’épargne.

La SCI permet de gérer la maison et les revenus éventuels de location. Elle permet également de formaliser le rachat ou le démembrement et de préparer une transmission patrimoniale aux enfants. . Ses statuts peuvent préciser la répartition des charges, des loyers et des droits de vote, garantissant transparence et équité.

Anticiper et planifier pour l’avenir

Pour Nathalie et Éric la vente rapide de leur maison et la liquidation de leur épargne n’est visiblement pas la solution à privilégier à court terme. Leurs objectifs sont désormais très clairs: limiter les pertes, sécuriser l’avenir et préserver la valeur émotionnelle et financière des biens. Plusieurs solutions amiables et efficaces du point de vue patrimonial sont envisageables et méritent d’être étudiées. Reste à dessiner les contours de leurs futures décisions: ils prennent aussitôt rendez-vous avec leur notaire pour les éclairer davantage, formaliser leurs décisions finales et s’assurer qu’elles soient juridiquement valides et fiscalement optimisées.