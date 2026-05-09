Loyers : le marché locatif privé sous tension, mais sans emballement

information fournie par Mingzi • 09/05/2026 à 09:55

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Les loyers continuent d'augmenter en France, mais à un rythme encore modéré. Derrière cette moyenne nationale, les situations locales restent très contrastées, entre grandes villes chères, périphéries dynamiques et territoires plus abordables.

Le marché locatif privé français poursuit sa progression. Selon l'état des lieux présenté par Clameur au 28 avril 2026, les loyers des appartements atteignent, fin 2025, 14,21 euros par mètre carré hors charges, soit une hausse de 2,10 % sur un an. Les maisons suivent une évolution très proche, avec 10,75 euros par mètre carré et une progression de 2,13 %.

Cette hausse reste contenue, mais elle marque une légère accélération : l'année précédente, l'augmentation était plutôt de l'ordre de 1 %. Tous les types de logements sont concernés. Les studios restent les plus chers au mètre carré, à 18,28 €/m², devant les deux-pièces à 14,50 €/m² et les trois-pièces et plus à 12,22 €/m².

Des loyers moins rapides que l'inflation sur longue période

Pour les locataires, la hausse est bien réelle. Mais le document rappelle un point important : sur onze ans, les loyers ont augmenté moins vite que l'inflation, les prix immobiliers et les revenus disponibles. En clair, à l'échelle nationale, les loyers ont progressé, mais leur poids relatif n'a pas explosé partout de la même façon.

Depuis 2014, les loyers ont augmenté de 14,5 %, contre 19,83 % pour l'inflation et 36,04 % pour les revenus disponibles bruts. Cela ne signifie pas que le logement est facile à financer, notamment dans les zones tendues, mais cela nuance l'idée d'une flambée généralisée.

Des locataires qui bougent moins

Autre signe fort du marché : les locataires restent plus longtemps dans leur logement. La durée médiane des baux atteint désormais 963 jours pour les appartements, soit environ deux ans et huit mois. Elle a progressé de 120 jours en deux ans.

Cette moindre mobilité peut s'expliquer par plusieurs facteurs : difficulté à trouver un nouveau logement, hausse des taux d'intérêt qui freine l'accession à la propriété, prudence des ménages dans un contexte économique incertain. Résultat : les logements se libèrent moins souvent, ce qui peut renforcer la tension pour ceux qui cherchent à louer.

La vacance entre deux baux, elle, reste assez stable : environ 24 jours en moyenne depuis quatre ans. Autrement dit, lorsqu'un logement revient sur le marché, il trouve généralement assez vite preneur.

Paris reste à part, mais les écarts territoriaux sont forts

Sans surprise, Paris demeure le département le plus cher, avec un loyer médian de 29,83 €/m² pour les appartements. Les Hauts-de-Seine suivent à 23,57 €/m². Hors Île-de-France, les niveaux les plus élevés se trouvent notamment dans les Alpes-Maritimes, à 18,03 €/m², en Haute-Savoie et dans les Bouches-du-Rhône.

À l'inverse, certains départements restent nettement plus accessibles : 8,52 €/m² en Haute-Saône, 8,63 €/m² dans les Ardennes, 9 €/m² dans le Jura.

Les dynamiques locales sont tout aussi contrastées. Sur un an, certains départements voient leurs loyers baisser, comme l'Ain ou le Cher, tandis que d'autres enregistrent de fortes hausses, notamment la Nièvre, la Manche ou le Territoire de Belfort.

Centre-ville ou périphérie : des trajectoires différentes

Dans les grandes agglomérations, le document met aussi en évidence un jeu subtil entre villes-centres et périphéries. Certaines métropoles voient leurs centres rester très dynamiques, comme Marseille, Orléans ou Strasbourg. Ailleurs, la périphérie progresse davantage, par exemple à Toulon, Lyon, Tours ou Nantes.

Cette évolution traduit des choix de vie en mouvement : recherche de surfaces plus grandes, arbitrages budgétaires, télétravail, mais aussi raréfaction de l'offre dans les centres.

Un marché à surveiller de près

Le marché locatif privé ne connaît donc pas une explosion uniforme des loyers, mais il se tend. Les loyers montent, les baux durent plus longtemps, et les écarts entre territoires restent très marqués. Pour les ménages, l'enjeu est simple : trouver un logement disponible, adapté et abordable. Pour les pouvoirs publics, il est tout aussi clair : mieux comprendre ces tensions locales pour agir là où le besoin est le plus fort.