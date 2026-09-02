« Plus de 1.000 appels dans l'heure » : la location tourne au casse-tête dans plusieurs grandes villes

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 02/09/2026 à 15:25

À Montpellier (Hérault), le nombre d'annonces de biens en location a été divisé par trois en sept ans. Illustration. (Stevedimatteo / Pixabay)

Louer un bien immobilier s'est transformé en véritable calvaire dans certaines grandes villes françaises ces dernières années. Les annonces se font de plus en plus rares dans de nombreuses métropoles, mettant en difficulté les personnes à la recherche de logement. Une situation qui s'explique à la fois par une pénurie de biens, des difficultés d'accès à la propriété, mais également par certaines lois restrictives, rapporte Europe 1 .

« Il n'y a juste pas d'appartement »

Le marché locatif s'est écroulé depuis la crise sanitaire du Covid-19 dans une dizaine de grandes villes, quel que soit le type de bien. C'est notamment le cas à Montpellier (Hérault), où le nombre d'offres est trois fois inférieur à ce qu'il était il y a sept ans. Trouver un bien rapidement y est devenu très difficile.

« J'ai dû déposer plus d'une centaine de dossiers, tout ça sans réponse. En appelant, en envoyant des messages, il y a beaucoup de numéros qui ne sont pas attribués ou qui disent que l'appartement n'est plus disponible. Il n'y a juste pas d'appartement » , a déploré une étudiante.

Hausse des taux et réglementation

Dans d'autres métropoles, comme Paris, les agences immobilières croulent également sous les demandes. « Pour un studio bien placé au bon prix, vous pouvez avoir plus de 1.000 appels dans l'heure » , affirme le président du site Bien'Ici, David Benbassat. Selon lui, les ménages ont de plus en plus de mal à acheter une propriété à cause de la hausse des taux d'intérêt. Ils restent donc locataires plus longtemps, ce qui a forcément un impact négatif sur l'offre locative en empêchant la rotation des logements de s'effectuer normalement.

Mais ce n'est pas tout. Ces difficultés ont été accentuées par la réglementation en vigueur, avec le retrait progressif des passoires thermiques du marché. De plus, la disparition du dispositif Pinel a fortement freiné l'investissement privé dans le logement neuf destiné à la location.