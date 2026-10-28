Patrimoine familial : partager les biens sans prolonger les querelles

information fournie par Mingzi • 28/10/2026 à 14:20

Quand le partage de biens familiaux tourne au casse-tête ( Crédits photo: Shutterstock)

Une maison, des appartements, un terrain … Partager les biens familiaux peut devenir un casse-tête lorsque l'entente se fragilise. Pour trouver un équilibre, il faut regarder la valeur des biens, mais aussi les conséquences du partage pour chacun.

Recevoir ensemble un patrimoine ne signifie pas toujours vouloir le gérer ensemble. Au fil du temps, les projets peuvent diverger : l'un souhaite conserver un logement, l'autre préfère disposer d'argent. Lorsque les relations se tendent, une question s'impose : comment répartir les biens sans léser personne ni prolonger les désaccords ? Une affaire opposant deux sœurs permet de comprendre les enjeux de cette étape délicate.

Être propriétaire ensemble, qu'est-ce que cela signifie ?

Les deux sœurs avaient reçu de leurs parents plusieurs biens immobiliers, par donations puis par succession. Elles en étaient propriétaires à parts égales, dans un régime appelé « indivision ».

Concrètement, chacune possédait la moitié des droits sur les biens. Cela ne signifiait pas que l'une détenait certains appartements et l'autre les garages : leurs droits portaient sur l'ensemble.

Le partage devait permettre de transformer cette propriété commune en patrimoines distincts. Mais les sœurs ne parvenaient pas à s'accorder sur les biens à attribuer à chacune. Malgré l'intervention d'un notaire, leur différend a dû être soumis à la justice.

Recevoir autant ne veut pas dire recevoir la même chose

Un partage équitable ne consiste pas nécessairement à donner le même nombre de biens à chacun. Un seul appartement peut valoir davantage que plusieurs garages. Ce qui compte, c'est la valeur reçue, en proportion des droits de chaque propriétaire.

Lorsque les biens attribués ont des valeurs différentes, une compensation financière permet de rétablir l'équilibre. Elle porte un nom : la « soulte ».

Prenons un exemple simplifié. Deux personnes possèdent à parts égales un patrimoine de 600.000 euros. Chacune doit donc recevoir l'équivalent de 300.000 euros. Si l'une obtient une maison de 400.000 euros et l'autre un appartement de 200.000 euros, la première verse 100.000 euros à la seconde. Après ce paiement, chacune reçoit bien une valeur nette de 300.000 euros.

Diviser un immeuble pour réduire la somme à verser ?

Sur le papier, la soulte résout le déséquilibre. Dans la réalité, encore faut-il pouvoir la payer.

Dans l'affaire des deux sœurs, l'une proposait de diviser un immeuble en plusieurs lots de copropriété pour mieux répartir les biens et réduire la compensation financière. Elle craignait qu'une soulte trop importante oblige celle qui la devait à vendre l'immeuble.

Cette solution peut être envisagée. Mais elle suppose d'examiner ses conséquences : les frais occasionnés, une éventuelle baisse de valeur et les relations futures entre les propriétaires.

Se séparer des biens communs sans rester liés par les conflits

Créer une copropriété laisse en effet des décisions à prendre ensemble, notamment pour les parties communes de l'immeuble. Lorsque les relations sont déjà très dégradées, cette organisation peut entretenir les tensions.

Dans ce dossier, les frais supplémentaires et les conflits prévisibles ont conduit les juges à écarter la division demandée.

En conclusion, un partage ne se juge pas seulement à la somme versée pour équilibrer les lots. Il doit aussi permettre à chacun d'avancer, avec des biens qu'il pourra réellement conserver et gérer.

Source : Cour de cassation - 21 octobre 2026 - Pourvoi n° 24-19.513