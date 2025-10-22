 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouveau statut fiscal pour les bailleurs privés : les députés votent contre
information fournie par Boursorama avec Newsgene 22/10/2025 à 13:21

Des députés proposent que les nouveaux propriétaires bailleurs puissent déduire chaque année du montant de leurs revenus locatifs 3 % du prix d’achat du bien. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Des députés proposent que les nouveaux propriétaires bailleurs puissent déduire chaque année du montant de leurs revenus locatifs 3 % du prix d’achat du bien. (illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Des députés ont déposé des amendements proposant un nouveau statut fiscal pour les bailleurs privés. Mais ils ont été rejetés par la commission des finances.

Le nouveau ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a promis d’intégrer la création d’un statut fiscal du bailleur privé dans le budget 2026 via un amendement gouvernemental. Plusieurs députés ont anticipé en déposant plusieurs amendements allant dans ce sens, rapporte Capital .

3 % du prix d’achat du bien déductibles chaque année

C’est le cas de Joël Bruneau (Liot) et François Jolivet (Horizons). Les deux élus proposent que les nouveaux propriétaires bailleurs puissent déduire chaque année du montant de leurs revenus locatifs 3 % du prix d’achat du bien, en échange de loyers plafonnés. Mais la commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté cet amendement ce mardi 21 octobre.

Le rapporteur général de cette commission, Philippe Juvin, a expliqué qu’il s’agirait d’un « bouleversement total » de la fiscalité immobilière. Pourtant, l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) milite bien depuis une dizaine d'années pour une refonte profonde de la fiscalité immobilière afin de contrebalancer les contraintes réglementaires (encadrement des loyers, interdiction des passoires thermiques, etc.).

Répondre à la crise du logement

Pour répondre à la crise de l’investissement locatif, des députés tels que Charles de Courson (Liot) et François Jolivet ont souligné l’importance d’ « instaurer le statut du bailleur privé » dans le budget 2026, estimant que sans investisseurs locatifs, les promoteurs ne peuvent pas lancer de nouveaux programmes de construction. Une réunion a été programmée avec le ministre du Logement pour échanger sur le sujet.

Passoires thermiques
© Boursorama avec Newsgene

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SOFIDY
    La SCPI Immorente investit en plein cœur de Lille
    information fournie par Sofidy 22.10.2025 12:04 

    La SCPI Immorente de Sofidy réalise une nouvelle acquisition d'un immeuble de bureaux en plein cœur de Lille, au pied des deux gares Lille-Flandres et Lille-Europe, d'une surface de 3 327 m², dans un emplacement privilégié. Cet investissement, intervenant quelques ... Lire la suite

  • Méfiez-vous des trous de garanties lorsque vous changez d'assurance emprunteur ( Crédits photo: © Krakenimages.com - stock.adobe.com)
    Assurance emprunteur : pourquoi faut-il se méfier des "trous de garanties" ?
    information fournie par Moneyvox 22.10.2025 11:11 

    Vous envisagez de changer de contrat pour l'assurance de votre crédit immobilier ? Attention : malgré le principe d'équivalence des garanties, ce changement peut avoir des conséquences fâcheuses. Jusqu'à -27 % sur le prix de votre assurance emprunteur : voici ce ... Lire la suite

  • Crédit photo : Shutterstock
    Immobilier : Paris veut encadrer la montée du coliving
    information fournie par Mingzi 22.10.2025 08:15 

    Face à la flambée des loyers et à la crise du logement, la Ville de Paris s'attaque au « coliving », ce nouveau modèle d'habitat partagé prisé des investisseurs. Accusé de contourner l'encadrement des loyers, il séduit pourtant de nombreux jeunes actifs. Faut-il ... Lire la suite

  • Jean Castex, portant une casquette de la RATP qu'il dirige, lors de la présentation des nouveaux métros MF19 construits par Alstom, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 14 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    De la RATP à la SNCF: Jean Castex en grand oral devant les députés
    information fournie par AFP 22.10.2025 04:49 

    Après la RATP, Jean Castex, désigné par Emmanuel Macron pour prendre les rênes d'une SNCF en pleine mutation face à l'arrivée de la concurrence, est entendu mercredi par les députés, qui devraient, sauf surprise majeure, valider son changement de casquette. L'ancien ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank