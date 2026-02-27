information fournie par Boursorama avec LabSense • 27/02/2026 à 08:30

Colocation : jusqu’à quand le garant reste-t-il engagé ? / iStock.com - bernardbodo

Bail individuel ou bail unique : deux cadres, deux réalités très différentes pour le garant

La première question à se poser est simple : quel type de bail a été signé ? Dans un bail individuel, chaque colocataire signe son propre contrat. C’est la version “chacun chez soi, mais ensemble”. Pour vous, c’est plutôt une bonne nouvelle : vous ne garantissez que la personne pour laquelle vous signez, et votre engagement s’arrête avec son bail. Pas de solidarité étendue, pas de mauvaise surprise. En revanche, dans un bail unique, tout le monde signe le même contrat. Et si une clause de solidarité est prévue - ce qui est le cas dans la quasi-totalité des colocations - alors vous devenez solidaire… de tout le monde. En effet, avec cette clause, si un colocataire ne paie pas, le propriétaire peut se tourner vers n’importe quel colocataire… ou n’importe quel garant. Et cela vaut aussi pour vous. Vous pouvez ainsi devenir responsable d’un colocataire indélicat que vous n’avez jamais vu... Celui qui ne fait jamais la vaisselle ou qui “oublie” régulièrement de payer sa quote-part de loyer. Votre engagement dépasse alors largement la personne que vous vouliez aider. Et, par ailleurs, cette clause de solidarité - qui n’existe, rappelons, que dans le bail unique - peut aussi transformer votre coup de pouce en engagement longue durée. Mais surtout, la solidarité ne s’arrête pas au moment où votre protégé quitte la colocation. La loi prévoit que votre engagement continue jusqu’à la fin du bail en cours, et même jusqu’à six mois après son départ, si la clause de solidarité s’applique. Autrement dit, même si votre protégé a rendu les clés et déménagé depuis longtemps, vous pouvez encore être sollicité.

Autre subtilité : le renouvellement du bail

La clause de renouvellement du bail peut aussi s’avérer un piège discret mais redoutable. Beaucoup de garants pensent s’engager pour la durée du bail initial. En réalité, si vous avez signé une caution sans limitation de durée, votre engagement se prolonge automatiquement à chaque renouvellement. Résultat : vous pensiez rendre service pour une courte période, et vous voilà embarqué pour six, neuf ans, voire davantage, sans même en être averti. Le propriétaire n’a pas l’obligation de vous recontacter pour confirmer à nouveau votre accord : la caution continue par simple effet du renouvellement. La parade est pourtant simple : exiger que l’acte de caution mentionne une durée précise, généralement celle du bail initial. Ainsi, au renouvellement, votre engagement s’arrête automatiquement... Sauf si vous choisissez, en toute conscience de signer à nouveau.