La BCE remonte ses taux : faut-il accélérer son projet immobilier ou attendre ?

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 17/06/2026 à 08:32

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La remontée des taux directeurs peut peser sur le crédit immobilier. Pour les acheteurs, l’heure est aux calculs précis.

Après la réunion de la Banque centrale européenne du 11 juin, les candidats à l’achat immobilier ont une nouvelle variable à intégrer dans leurs calculs. La remontée des taux directeurs ne signifie pas que les crédits immobiliers vont se renchérir du jour au lendemain, mais elle peut peser sur l’ambiance du marché et sur la marge de manœuvre des emprunteurs. Capacité d’emprunt, mensualités, négociation du prix : pour les acheteurs, chaque détail compte désormais davantage.

Des taux immobiliers qui évoluent par étapes

Il faut toutefois éviter une lecture trop mécanique. Les banques ne répercutent pas automatiquement les décisions de la BCE dans leurs barèmes immobiliers. Leurs taux dépendent aussi de leur propre coût de refinancement, des taux obligataires de long terme, de leurs objectifs de production de crédit et de la concurrence entre établissements. En clair, une hausse des taux directeurs ne provoque pas forcément une hausse immédiate et uniforme des crédits immobiliers. Le mouvement se fait souvent par étapes, avec des ajustements progressifs, parfois limités à quelques dixièmes de point.

Ces quelques dixièmes peuvent pourtant peser lourd dans un projet immobilier. À mensualité identique, un taux plus élevé réduit le montant qu’il est possible d’emprunter. Pour une acheteuse déjà proche du plafond d’endettement de 35 %, l’impact peut vite devenir concret : une surface plus petite, un quartier moins central, moins de travaux possibles ou un apport plus important à mobiliser . C’est là que la décision de la BCE peut changer la donne. Elle ne bloque pas l’accès au crédit , mais elle peut rendre certains dossiers plus fragiles, surtout lorsque le budget était déjà calculé au plus juste.

Accélérer son projet, oui, mais pas à n’importe quel prix

Accélérer son projet peut donc être pertinent lorsque le dossier est déjà solide. Revenus stables, apport identifié, capacité d’emprunt vérifiée, bien cohérent avec le budget : dans ce cas, attendre uniquement une hypothétique baisse future des taux revient à prendre un pari. Si les conditions d’emprunt se resserrent dans les prochaines semaines, le projet peut perdre en souplesse. Et si les taux reculent plus tard, la renégociation peut devenir une piste. BoursoBank met justement en avant un crédit immobilier 100 % en ligne , avec une réponse de principe immédiate, des frais de dossier à 0 euro, un conseiller dédié et une renégociation gratuite et 100 % en ligne lorsque les conditions sont réunies.

Attendre n’est pas forcément une erreur pour autant. Un achat immobilier ne se réussit pas parce qu’il a été décidé vite, mais parce qu’il a été bien préparé. Si l’apport reste trop faible, si la situation professionnelle doit encore se stabiliser ou si la mensualité prévue laisse trop peu de marge au quotidien, patienter peut être plus raisonnable. Quelques mois peuvent permettre de renforcer son dossier, d’élargir sa recherche ou de revoir son budget avec plus de précision. Encore faut-il chiffrer cette attente, car une baisse future des taux peut être annulée par une remontée des prix ou par le retour d’une concurrence plus forte entre acheteurs.

Un crédit immobilier se juge dans son ensemble

Le bon arbitrage consiste donc à regarder le coût global du projet, et pas seulement le taux du crédit. Le prix du logement , la durée du prêt, l’assurance emprunteur, les frais annexes, les travaux éventuels et la performance énergétique comptent aussi dans l’équation. Sur ce dernier point, BoursoBank propose notamment une offre de crédit immobilier écoresponsable avec une remise de 0,10 % sur le taux pour les logements classés A ou B au DPE, ainsi que pour certains biens en VEFA. L’établissement finance des projets dès 100 000 euros, sur une durée de 7 à 25 ans, pour une résidence principale, une résidence secondaire, un investissement locatif ou encore un rachat de crédit immobilier.

Depuis la remontée des taux de la BCE, la bonne décision dépend donc moins du calendrier monétaire que de la solidité du projet. Un dossier mûr, un bien correctement négocié et une mensualité soutenable peuvent justifier d’avancer sans attendre un moment parfait, toujours difficile à identifier. À l’inverse, un projet encore trop tendu gagnera à être consolidé avant de s’engager. Dans tous les cas, une simulation précise de capacité d’emprunt, de mensualités ou de crédit relais permet de transformer une inquiétude générale en chiffres concrets. La BCE donne le ton du marché, mais elle ne remplace pas l’essentiel : acheter seulement lorsque le financement reste cohérent, durable et supportable.