Immobilier : jardin, pièce supplémentaire, proximité… Ce que recherchent vraiment les acheteurs aujourd'hui

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 31/07/2026 à 15:23

Près de la moitié des acquisitions sont réalisées à moins de 20 kilomètres du logement précédent, selon l'étude du groupe Nestenn. Illustration. (Schluesseldienst / Pixabay)

Qu’est-ce qui motive les Français à acheter une maison ? Pour répondre à cette question, le groupe Nestenn a interrogé 586 personnes ayant acquis un bien lors des douze derniers mois. Leur réponse est sans appel : elles souhaitent avant tout changer de cadre de vie, un motif cité par 30 % des sondés, rapporte Capital .

Des acheteurs attachés à leur bassin de vie

Les bouleversements personnels restent, eux, très minoritaires : seuls 7,5 % évoquent un divorce et 2,6 % l’arrivée d’un enfant. Il ne s’agit donc pas forcément de partir vivre ailleurs, mais plutôt de gagner en confort : disposer d’un jardin, d’une chambre supplémentaire ou encore d’un séjour plus spacieux. La plupart du temps, les acheteurs restent d’ailleurs à proximité de leur ancien domicile.

D’après l’étude, près de la moitié des acquisitions sont réalisées à moins de 20 kilomètres du logement précédent. Plus d’un tiers des achats se font même dans la même commune ou dans une commune limitrophe. Carte scolaire déjà connue, famille à proximité, commerces identifiés… « Dans la majorité des cas, les acheteurs sont satisfaits de leur bassin de vie » , assure Delphine Rouxel, présidente et cofondatrice du groupe Nestenn.

Le recul du télétravail

Une tendance qui va à rebours de celle observée après la pandémie de Covid-19, période durant laquelle les velléités de changement de cadre de vie étaient particulièrement fortes. La professionnelle observe l’amorce d’un « mouvement inverse » et « une volonté de revendre chez des gens qui étaient partis de Paris pour travailler à Orléans ou à Poitiers, qui cherchent à revenir » .

Ce phénomène va également de pair avec le recul du télétravail, autre changement hérité de la pandémie. Cinq ans plus tard, les entreprises semblent en effet revenir sur ces pratiques en imposant à leurs salariés une présence minimale au bureau. Un changement qui influe directement sur les projets immobiliers. « Le critère d'espace supplémentaire, pour un bureau, etc., c'était en sortie de Covid, moins aujourd'hui » , assure l’experte.