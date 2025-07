DPE : grâce au nouveau mode de calcul, ce propriétaire francilien va pouvoir remettre son bien à la location

Grâce à la nouvelle méthode de calcul, près de 850.000 logements vont pouvoir sortir des catégories F ou G. Illustration. (Etadly / Pixabay)

Le gouvernement a annoncé, ce mercredi 9 juillet 2025, la modification du mode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE). Celui-ci est désormais plus favorable aux logements chauffés à l’électricité, permettant ainsi à près de 850.000 d’entre eux de sortir des catégories F ou G. La mesure a un impact direct pour les propriétaires des logements de cette dernière catégorie, puisqu’ils ne sont plus soumis à l’interdiction de mise en location. C’est notamment le cas d’un propriétaire d’un appartement de Noisiel (Seine-et-Marne), qui a évoqué sa situation auprès du Parisien .

Une location possible jusqu’en 2028

Propriétaire d’un T2 de 33 m2 situé sous les toits, le Francilien de 38 ans avait procédé à un premier diagnostic avec la méthode de calcul d’avant 2021 qui l’avait classé E. Mais après une nouvelle évaluation, son logement a été rétrogradé à la pire note, le G. « Je voulais le relouer à un étudiant qui était intéressé mais j’ai dû renoncer » , a-t-il expliqué. Seule possibilité : le mettre à la location saisonnière sur des sites comme Airbnb, bien que l’appartement ne soit pas « dans une zone très touristique » .

Mais grâce à la nouvelle méthode de calcul, son logement devrait regagner une place et passer à F à partir de janvier prochain. « C’est une bonne nouvelle. […] Je gagne trois ans de location » , s’est réjoui le propriétaire, qui pourra donc le remettre en location jusqu’en 2028. Une aubaine qui ne l’empêchera pas d’entamer quand même des travaux de rénovation pour descendre d’un cran supplémentaire. En passant à E, la location sera possible jusqu’en 2034 et ne sera plus concernée par le gel de l’augmentation des loyers qui s’applique depuis août 2022.

« Dynamiser le marché de la location »

Le trentenaire voit dans cette mesure un moyen de « dynamiser le marché de la location » . Lui-même patron d’une société d’experts en diagnostic immobilier, il craint cependant que certains propriétaires qui en bénéficient décident de faire l’impasse sur des travaux de rénovation pourtant nécessaire. « Il faut avoir conscience qu’il est nécessaire d’améliorer le confort et l’efficacité énergétique de son patrimoine » , a-t-il estimé.