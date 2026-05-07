Ce que les banques regardent vraiment avant d’accepter un crédit immobilier

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 07/05/2026 à 08:53

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Obtenir un crédit immobilier ne dépend pas d’un seul chiffre. Les banques veulent surtout savoir si votre projet tient vraiment la route.

Obtenir un crédit immobilier ne se joue jamais sur un seul chiffre. Beaucoup d’ emprunteurs pensent d’abord au taux affiché , au salaire demandé ou au montant de l’apport, mais une banque regarde surtout la cohérence d’ensemble. Avant d’accepter de financer un achat, elle cherche à savoir si le projet peut tenir dans la durée, sans mettre l’emprunteur en difficulté. Revenus, charges, stabilité professionnelle, gestion des comptes, épargne restante, garanties et qualité du bien composent donc un portrait plus complet qu’il n’y paraît.

Mensualités, charges, reste à vivre : l’équilibre décisif

Le premier filtre reste la capacité de remboursement. Depuis les règles fixées par le Haut Conseil de stabilité financière, les mensualités de crédit ne doivent généralement pas dépasser 35 % des revenus, assurance emprunteur comprise. Ce taux d’endettement permet de mesurer la part du budget déjà absorbée par les crédits en cours et par le futur prêt immobilier. Un emprunteur qui gagne 3 000 euros nets par mois ne pourra donc pas consacrer beaucoup plus de 1 050 euros à ses remboursements mensuels, sauf exception. Si un crédit auto, un prêt personnel ou une pension alimentaire existent déjà, cette marge se réduit mécaniquement.

Mais le taux d’endettement ne suffit pas à raconter toute l’histoire. Les banques observent aussi le reste à vivre, c’est-à-dire l’argent disponible une fois les charges fixes payées. Deux dossiers peuvent afficher le même taux d’effort, mais ne pas présenter le même niveau de confort budgétaire. Un ménage avec des revenus élevés gardera une marge plus large qu’un emprunteur aux revenus modestes, même avec un ratio similaire. Le saut de charge est également scruté : si la future mensualité ressemble au loyer actuel, le passage à la propriété paraît souvent plus facile à absorber.

Un bon dossier repose aussi sur la régularité des revenus

La stabilité des revenus pèse ensuite lourd dans la décision. Un CDI hors période d’essai, un statut de fonctionnaire ou une activité installée depuis plusieurs années rassurent davantage qu’une situation professionnelle récente. Cela ne ferme pas la porte aux indépendants, professions libérales, intermittents, CDD ou entrepreneurs, mais ces profils doivent souvent documenter leur régularité sur une période plus longue. BoursoBank, par exemple, précise des conditions d’ancienneté selon les profils : période d’essai terminée pour les salariés en CDI, un an minimum pour certaines professions libérales, trois ans pour les CDD, intermittents, intérimaires, auto-entrepreneurs, dirigeants ou assimilés.

L’ apport personnel reste un autre signal fort . Il permet souvent de couvrir les frais de notaire, les frais de garantie ou une partie des dépenses annexes, mais il montre aussi que l’emprunteur sait épargner. Un apport autour de 10 % est fréquemment attendu sur le marché, même si certains dossiers peuvent être étudiés différemment selon les banques. Plus il est élevé, plus il réduit le risque pris par l’établissement prêteur. Pour autant, vider toute son épargne n’est pas forcément une bonne idée : conserver une réserve après l’achat rassure aussi, car un logement entraîne toujours des dépenses imprévues.

Un projet immobilier réaliste pour obtenir un accord

La gestion des comptes fait partie des éléments les plus révélateurs. Avant d’accorder un prêt , une banque examine les relevés récents pour repérer les découverts répétés, les incidents de paiement, les dépenses difficiles à justifier ou l’accumulation de petits crédits. Elle peut aussi consulter certains fichiers, notamment en cas d’incidents de remboursement. Un dossier complet, sincère et cohérent accélère l’analyse. À l’inverse, une incohérence entre les revenus déclarés, les relevés bancaires ou les crédits en cours peut fragiliser la demande, voire conduire à un refus.

Le projet immobilier lui-même compte enfin beaucoup. La banque regarde le prix du bien, sa localisation, le montant emprunté, la durée du crédit, la garantie proposée et, parfois, les travaux à prévoir. Un achat réaliste, bien chiffré et adapté aux revenus a plus de chances d’être accepté qu’un projet trop serré. Dans cette étape, les outils de simulation permettent de poser les chiffres avant de s’engager. BoursoBank propose un parcours de crédit immobilier 100 % en ligne, avec une réponse de principe immédiate en fin de parcours, des frais de dossier à 0 euro, un conseiller dédié, ainsi qu’un financement accessible dès 100 000 euros sur une durée de 7 à 25 ans. La banque met aussi en avant une renégociation sans frais et 100 % en ligne lorsque les conditions sont réunies, ainsi qu’une remise de 0,10 % sur le taux pour certains logements classés A ou B au DPE. Autant d’éléments qui ne remplacent pas un bon dossier, mais qui peuvent aider à cadrer son projet avec plus de précision.