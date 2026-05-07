SCPI Sofidy Europe Invest : le bulletin trimestriel d’information du 1er trimestre 2026

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Malgré un environnement immobilier européen encore perturbé par les tensions géopolitiques, la remontée des craintes inflationnistes et la volatilité financière, Sofidy Europe Invest continue de bénéficier de l'attractivité relative du marché européen. La valorisation des actifs de la SCPI à fin d'exercice a progressé de 4,2 %, confirmant la résilience du patrimoine et le maintien du prix de souscription à 235 €.

Au cours du trimestre, Sofidy Europe Invest a renforcé sa présence en Espagne avec deux acquisitions d'actifs commerciaux pour un montant total de plus de 25 M€, offrant un rendement moyen de 7,5 %. Ces investissements portent sur un actif loué à Brico Dépôt à Crevillent et sur une participation dans un centre commercial à Albacete, illustrant la volonté de la SCPI de saisir des opportunités de marché sur des actifs de qualité.

Sur le plan opérationnel, la SCPI affiche de solides indicateurs avec un taux d'occupation financier de 95,6 % et un taux de recouvrement des loyers de 91,4 % au premier trimestre. Ces résultats permettent d'anticiper pour 2026 un dividende annuel prévisionnel compris entre 10,50 € et 11,30 € par part, avec un acompte trimestriel de 2,40 € par part, stable par rapport au premier trimestre 2025.

Retrouvez le bulletin trimestriel d'information du 1er trimestre 2026 ci-dessous

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Les parts de SCPI sont des placements à long terme recommandés dans le cadre d'une diversification de patrimoine, avec une durée minimale conseillée de 8 ans. L'investissement présente des risques : absence de rendement, perte en capital, illiquidité et risque de durabilité. Il n'existe aucune garantie ou protection du capital. Le détail des risques figure dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.