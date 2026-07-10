Copropriété : avez-vous le droit d'installer une loggia, du gazon ou du parquet sur votre balcon ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 10/07/2026 à 16:04

Avant d'aménager son balcon, il est vivement conseillé de lire le règlement de copropriété. (illustration) (Djedj / Pixabay)

En l'absence de jardin, le balcon est souvent le seul moyen de profiter d'un espace extérieur. Cependant, il n’est pas possible de tout faire librement, comme l'explique SeLoger . Certains aménagements nécessitent une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et certaines pratiques sont restreintes par la présence de voisins à proximité.

La plupart des règles relatives à l’usage de son balcon sont définies par le règlement de sa copropriété. En fonction, il peut être considéré comme une partie commune (à usage privatif) ou comme une partie privative à proprement parler.

Des règles à connaître

Le cas d'une partie commune à usage privatif est le plus fréquent. Tous les aménagements qui transforment la structure ou modifient l’aspect extérieur de la façade sont soumis à autorisation. Entrent notamment dans cette catégorie notamment l’installation d’une loggia, de brises-vues, de stores-bannes et les changements de sol. Pour obtenir l’autorisation, il faut mettre le sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires ou convoquer une assemblée générale spécifique. Toute modification de l’aspect de la façade doit aussi respecter le plan local d’urbanisme.

L'installation de revêtements légers pour le sol, comme un gazon synthétique ou un parquet clipsable, n'est par contre pas soumis à autorisation. Il en va de même pour l'installation de mobilier de jardin ou de décorations. Attention cependant à bien fixer les éléments et à respecter les limites de charge. Enfin, hors mention contraire dans le règlement de copropriété, les barbecues sur le balcon sont autorisés. À condition cependant de ne pas incommoder ses voisins par le bruit ou la fumée.