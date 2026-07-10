information fournie par Boursorama avec LabSense • 10/07/2026 à 08:30

Immobilier : peut-on racheter son logement pour récupérer de l’argent ? / iStock.com - sommart

Vendre puis racheter son bien : que dit la loi ?

Vous avez besoin d’argent et vous envisagez de vendre votre bien puis de le racheter ? En France, avec une SCI (société civile immobilière), l’achat-revente est interdit puisqu’il s’agit d’une activité commerciale. Il est cependant possible de vendre un bien en SCI mais il faut que cette décision soit votée à l’unanimité par les associés. En parallèle, le Code civil stipule qu’une vente inclut deux parties et deux patrimoines distincts. Il y a donc d’un côté le vendeur et de l’autre côté l’acheteur. Il existe néanmoins la vente à réméré, une option à connaître.

Qu’est-ce que la vente à réméré ?

Pour vendre son bien et le racheter, il existe une solution prévue par le Code civil et qui s’appelle la vente à réméré ou vente avec faculté d’achat. De quoi s’agit-il ? Ce dispositif permet de vendre un bien immobilier tout en conservant la jouissance de celui-ci. Le vendeur dispose d’un délai pour racheter son bien, délai qui peut varier entre 6 mois et 5 ans maximum. Dans les faits, cette vente temporaire gérée par un notaire permet à un propriétaire de vendre son bien à un investisseur. Il perçoit donc l’argent généré par la vente mais reste prioritaire sur le rachat du bien à un prix fixé dès la conclusion de la vente à réméré. Il peut même, pendant la durée du contrat, continuer à vivre dans sa maison ou son appartement en échange tout de même d’une indemnité d’occupation. L’avantage de cette solution ? La somme de la vente est perçue immédiatement par le propriétaire qui peut alors l’utiliser pour payer ses dettes, par exemple. L’inconvénient de cette solution ? S’il ne peut pas racheter son bien dans le délai fixé, il le perd définitivement. Un autre point négatif est à soulever : le prix de vente du bien est inférieur de 30 à 40 % par rapport à sa valeur réelle. Et parce qu’un notaire doit encadrer une vente à réméré, ses honoraires doivent aussi être pris en compte. Il est donc essentiel de bien réfléchir avant de se lancer dans une vente à réméré.

D’autres solutions pour gagner de l’argent avec son bien

Il existe d’autres solutions permettant de dégager de la liquidité grâce à son bien immobilier sans le vendre définitivement. Commençons avec le rachat de crédit qui permet de racheter ses prêts afin d’en créer un seul et unique. Il faut bien entendu respecter diverses conditions que votre conseiller bancaire pourra vous énumérer et vous détailler. Pensez à lister les avantages et les inconvénients de cette option afin de déterminer si elle vous convient. Vous pouvez aussi vous tourner vers le prêt hypothécaire mais cela signifie mettre votre bien immobilier en garantie. Il existe une autre solution : le viager occupé. Il vous permet de percevoir une rente viagère. Enfin, vous pouvez opter pour la vente de la nue-propriété.