La Finlande demande à Google de suspendre la construction de ses centres de données

Vue aérienne du site où Google prévoit de construire un nouveau centre de données, le 29 septembre 2026 à Muhos, dans le nord de la Finlande ( AFP / Alessandro RAMPAZZO )

Une agence gouvernementale finlandaise a sommé mardi Google de suspendre la construction des nouveaux centres de données dans deux municipalités du pays au plus tard le 23 octobre 2026 dans l'attente d'une évaluation de leur impact environnemental.

Ces projets, à Muhos et à Kajaani, dans le nord-ouest du pays, font partie d'un investissement annoncé de 13 milliards d'euros en Finlande, le plus gros investissement unique du groupe américain en Europe, dans le domaine de l'IA.

Lors d'une visite de l'AFP la semaine dernière à Muhos, une journaliste a pu observer les va-et-vient des pelleteuses autour du chantier.

Devant la ferme d'un des habitants rencontrés, la forêt qui se trouvait sur un terrain acquis par Google avait déjà disparu. Mais l'agence finlandaise de surveillance entend mettre fin - au moins provisoirement - à ce chantier.

Elle a exigé que soient suspendues "toutes les mesures préparatoires susceptibles de modifier de manière significative l'environnement dans le cadre des projets de centres de données prévus à Muhos et à Kajaani".

L'agence a ouvert une enquête, soupçonnant la société Tuike Finland, qui représente Google, d'avoir défriché plus de 300 hectares de forêt à Muhos sans procéder au préalable à l'obligatoire évaluation d'impact environnemental.

Si Tuike Finland ne se conforme pas à cette demande, l'autorité "envisage d'engager une procédure coercitive".

"Nous comprenons les préoccupations exprimées et reconnaissons que, dans ce cas précis, nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres normes, élevées", a concédé Sondre Ronander, porte-parole de Google, dans un message à l'AFP. "Nous allons étudier les conclusions de l'agence et suivre ses recommandations".

Le géant américain prévoit de développer ce type d'infrastructures dans deux autres municipalités, à Vaala et Hamina, où l'entreprise exploite déjà un centre de données.

Grâce à un climat frais, une électricité relativement stable et bon marché, majoritairement produite grâce au nucléaire, ainsi qu'à une vaste capacité éolienne et hydraulique, la Finlande a récemment connu un boom des investissements dans les centres de données.

Si des dizaines de ces centres énergivores sont actuellement en construction et beaucoup d'autres dans les tuyaux, notamment par Microsoft et TikTok, les incertitudes concernant les prix de l'énergie, la capacité du réseau et les effets sur l'environnement ont déclenché un vif débat public dans le pays.

Une pétition citoyenne qui réclame une réglementation plus stricte de l'usage de l'énergie des centres ainsi que de leurs conséquences sur l'environnement a recueilli près de 84.000 signatures.

Elle doit désormais être discutée au Parlement.