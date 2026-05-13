Investissement locatif : les calculs à faire avant de vous emballer pour une annonce

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 13/05/2026 à 14:02

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Avant de céder à une annonce prometteuse, mieux vaut vérifier quelques chiffres. En investissement locatif, la rentabilité se joue souvent dans les détails.

Un investissement locatif commence rarement dans un tableur. Il naît plutôt devant une annonce bien tournée, un prix qui semble raisonnable, un loyer potentiel qui donne envie d’y croire et cette impression assez séduisante que le bien pourrait presque s’autofinancer. Pourtant, avant de voir dans un appartement ou une maison la promesse d’un complément de revenus, il faut ralentir. Un investissement rentable ne se juge pas à l’œil , ni à partir d’un simple loyer multiplié par douze. Il se construit avec des hypothèses prudentes, une bonne connaissance du marché local et une vision complète de tous les frais qui viendront réduire le rendement réel.

Le bon prix ne suffit pas à faire un bon investissement

La première étape consiste à vérifier que le bien correspond à une demande locative solide. Un prix attractif ne suffit pas si le logement se situe dans un secteur peu recherché, mal desservi ou éloigné des besoins des futurs locataires. Un studio peut être pertinent près d’une université ou dans un quartier apprécié des jeunes actifs, tandis qu’une maison familiale aura davantage de sens dans une commune bien équipée en écoles, commerces et transports. Il faut donc regarder les annonces de location comparables, les délais de mise en location, le niveau des loyers réellement pratiqués et le profil des habitants. En immobilier locatif, on n’achète pas seulement des mètres carrés, mais une capacité à louer régulièrement.

Vient ensuite le prix d’achat, qui doit être regardé avec plus de rigueur que d’enthousiasme. Acheter trop cher au départ peut suffire à fragiliser toute l’opération, même avec un bon locataire et un loyer correct. Le calcul doit inclure le prix du bien, mais aussi les frais d’acquisition, les éventuels honoraires d’agence, les travaux à prévoir et les frais liés au financement. Dans l’ancien, les frais dits de notaire représentent souvent autour de 7 à 8 % du prix, contre environ 2 à 3 % dans le neuf. Un logement affiché comme une bonne affaire peut donc perdre une partie de son intérêt si son coût total, une fois tout intégré, dépasse la réalité du marché local.

Un bon rendement apparent peut cacher une marge bien plus faible

Le rendement brut donne une première indication, mais il reste très incomplet. Il se calcule simplement en divisant le loyer annuel par le prix d’achat, puis en multipliant le résultat par 100. Par exemple, un bien acheté à 200 000 euros et loué à 900 euros par mois affiche une rentabilité brute de 5,4 %. Mais ce chiffre ne dit presque rien de ce qui restera vraiment à l’investisseur . Pour approcher la rentabilité nette, il faut retirer la taxe foncière, les charges de copropriété non récupérables, l’assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion si le bien est confié à une agence, les réparations, l’entretien et une marge pour la vacance locative.

Le calcul le plus utile reste celui de la rentabilité nette après fiscalité, car les loyers ne sont pas perçus hors impôts. En location nue, ils relèvent des revenus fonciers, avec le régime micro-foncier si les loyers bruts ne dépassent pas 15 000 euros par an, ou le régime réel lorsque les charges à déduire sont importantes. En location meublée, les loyers entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec des règles différentes. Cette fiscalité peut modifier fortement l’équilibre d’un projet. Les avantages fiscaux, lorsqu’ils existent, doivent être considérés comme un plus, jamais comme la raison principale d’acheter.

Le financement, dernier test avant de valider l’investissement

Le crédit immobilier joue aussi un rôle décisif dans l’équation. Le taux, la durée, l’assurance emprunteur, les frais de dossier, la garantie et la possibilité de faire évoluer le prêt influencent directement le cash-flow mensuel. BoursoBank met justement en avant un crédit immobilier 100 % en ligne , avec une réponse de principe immédiate, des frais de dossier à 0 euro, un conseiller dédié et des taux présentés comme parmi les plus bas du marché. Son offre peut financer notamment un investissement locatif à usage unique d’habitation ou un investissement locatif en vue de défiscalisation, à partir de 100 000 euros et sur une durée de 7 à 25 ans, selon les conditions d’éligibilité. La banque indique aussi proposer une renégociation sans frais et 100 % en ligne lorsque les conditions sont réunies, un point à regarder de près si les taux évoluent après l’achat.

Enfin, aucun calcul ne doit reposer sur un scénario trop parfait. Un locataire peut partir , un loyer peut être révisé moins vite que prévu, une copropriété peut voter des travaux, une chaudière peut lâcher, un DPE médiocre peut imposer une rénovation plus lourde que prévu. La bonne méthode consiste à tester plusieurs hypothèses : une version optimiste, une version réaliste et une version plus prudente, avec un mois ou deux de vacance, des charges en hausse et des travaux ponctuels. Si le projet reste tenable dans ce dernier scénario, l’annonce mérite peut-être qu’on s’y attarde. Sinon, mieux vaut laisser passer une belle promesse que transformer un investissement en charge durable.