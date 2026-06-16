Immobilier : est-ce une bonne idée d'acheter sa résidence principale passé un certain âge ?

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 16/06/2026 à 16:08

Est-ce une bonne idée d'acheter sa résidence principale passé un certain âge ? (Sephelonor / Pixabay)

Se rapprocher de ses enfants, quitter une maison devenue trop grande ou simplement acheter pour transmettre : les raisons d'acheter un bien immobilier peuvent être multiples pour les retraités. Mais existe-t-il un âge à partir duquel l'opération n'est plus intéressante financièrement ? Oui et non, selon Louis Beaucamp, responsable éditorial chez Prosper Conseil, interrogé par Capital .

Avant tout, il rappelle qu' « acheter sa résidence principale, ce n'est jamais seulement un calcul financier, c'est aussi un acte psychologique » . L'âge reste néanmoins un paramètre à prendre en compte, notamment en matière d'accès au financement ou de besoin de liquidités.

Des difficultés de financement à anticiper

S'il n'existe pas d'âge maximal pour acheter, le critère essentiel à examiner reste, selon le professionnel, « l'horizon de la détention » . Autrement dit, la durée pendant laquelle l'acheteur envisage de conserver le logement. C'est elle qui permettra, ou non, d'amortir les frais d'acquisition, communément appelés « frais de notaire » .

Même lorsque le projet d'achat est cohérent, les seniors peuvent rencontrer des difficultés pour le financer. En cause notamment : le passage à la retraite, qui entraîne souvent une baisse du niveau de vie, des durées d'emprunt plus courtes et des frais d'assurance plus importants. Dans certains cas, la location peut donc s'avérer plus intéressante. Elle offre davantage de flexibilité et peut aussi être plus avantageuse financièrement, notamment « dans les grandes villes où les prix d'achat sont très élevés par rapport aux loyers » , observe Louis Beaucamp.

Quelques questions à se poser avant d'acheter

Avant de se lancer, il faut aussi garder à l'esprit que l'immobilier reste « un actif comme un autre » , et qu'il ne s'agit pas d'un placement dénué de risques. Si les Français restent très attachés à la pierre, certains seniors semblent toutefois moins enclins qu'avant à consacrer l'essentiel de leur patrimoine à l'immobilier.

Autre question à se poser pour les retraités disposant d'une épargne importante : vaut-il mieux investir dans la pierre ou conserver des liquidités en cas de dépense imprévue ? Là encore, « c'est du cas par cas » , insiste le professionnel cité par nos confrères.