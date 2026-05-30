Débloquer son PER pour acheter sa résidence principale: Bonne idée?

information fournie par Le Particulier • 30/05/2026 à 08:00

Le PER peut être débloqué avant la retraite pour financer sa résidence principale, mais il faut bien évaluer le coût fiscal de cette opération avant de se décider. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Le PER peut être débloqué de manière anticipée sous conditions

Les sommes issues de cotisations obligatoires ne sont pas déblocables pour l’acquisition de la résidence principale

Quelle est la fiscalité applicable en cas de déblocage du PER?

Quelles sont les alternatives à considérer?

Non, vous ne serez pas obligé de liquider votre PER à la retraite

Le PER peut être débloqué de manière anticipée sous conditions

La liquidation d’un PER pour financer l’acquisition ou la construction de sa résidence principale est soumise à des conditions strictes. Le titulaire doit apporter la preuve que les fonds sont effectivement destinés au projet immobilier, faute de quoi l’assureur est en droit de refuser la demande de rachat anticipé. Voici les points à retenir pour éviter toute déconvenue:

Il est indispensable de vérifier les conditions de déblocage anticipé en amont pour vous assurer de votre éligibilité.

Le déblocage peut être total ou partiel, mais vous n’êtes autorisé qu’à faire un seul retrait pour le même motif.

Les fonds concernés doivent figurer dans le plan de financement du bien immobilier.

Vous devez produire un justificatif du «fait générateur» à l’origine de la demande de déblocage. Il s’agit généralement du contrat de vente, mais la promesse de vente ou d’achat, ou le compromis de vente, peuvent être admis.

Pour une construction, vous devez fournir le contrat de construction ou de louage d’ouvrage, ainsi qu’un permis de construire de moins de 3 ans. Pour une VEFA (vente en l’état futur d’achèvement), l’assureur vous demandera de produire le contrat de réservation ou l’acte notarié de vente.

Le type de justificatif peut avoir une incidence sur le montant des avoirs. En effet, seuls les fonds investis dans le PER avant la date du fait générateur peuvent être débloqués. Si vous fournissez la promesse de vente, vous ne pourrez pas récupérer les éventuelles sommes placées entre la signature de la promesse de vente et celle de l’acte authentique.

Les sommes issues de cotisations obligatoires ne sont pas déblocables pour l’acquisition de la résidence principale

Pour rappel, le PER instauré par la loi Pacte en 2019 se décline en trois catégories:

le Plan d’Épargne Retraite Individuel (PERIN),

le Plan d’Épargne Retraite entreprise collectif (PERECO)

le Plan d’Épargne Retraite entreprise obligatoire (PERO).

Chaque PER, quelle que soit sa catégorie, est composé de trois compartiments:

le premier compartiment regroupe les versements volontaires ;

le second compartiment est réservé aux versements liés à l’épargne salariale: participation, intéressement, compte épargne-temps (CET), abondement de l’employeur ;

le troisième compartiment recueille les cotisations obligatoires du salarié et/ou de l’employeur. Les titulaires d’un PERIN ou d’un PERECO peuvent y transférer les fonds issus d’un ancien contrat «article 83», ou d’un PER obligatoire .

Conformément à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier, seules les sommes issues des deux premiers compartiments peuvent être débloquées pour financer l’acquisition de votre résidence principale. Vous ne pouvez pas disposer de manière anticipée des fonds correspondant à des versements obligatoires.

Quelle est la fiscalité applicable en cas de déblocage du PER?

Liquider votre PER pour financer l’acquisition de votre résidence principale vous permet d’augmenter votre apport personnel. Cela peut vous aider à obtenir un crédit immobilier, ou à bénéficier de meilleures conditions d’emprunt. Pour déterminer si cette stratégie est judicieuse, il importe d’en mesurer l’impact fiscal. Le Plan d’épargne retraite est conçu pour vous constituer un complément de revenus après la cessation de votre activité tout en bénéficiant d’un cadre fiscal attractif . Vous avez le choix entre deux options:

L’imposition «à la sortie»: vous déduisez vos versements volontaires de votre revenu imposable. Vous êtes fiscalisé au moment de la liquidation du plan.

L’imposition «à l’entrée». Vous ne déduisez pas les versements de votre revenu imposable pour profiter d’une fiscalité allégée à la sortie.

Le niveau d’imposition en cas de déblocage anticipé dépend de la nature des versements.

Nature des versements Fiscalité en cas de déblocage anticipé pour l’acquisition de la résidence principale Versements déduits du revenu imposable Capital soumis à l'impôt sur le revenu Gains soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) (31,4%) * Versements non déduits du revenu imposable Capital exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux Gains soumis au PFU (31,4%) Versements issus de l’épargne salariale Capital exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociauxGains soumis aux prélèvements sociaux (18,6%)

* La loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2026 augmente de 1,4 point le taux de CSG sur [CN4] certains revenus financiers. Les PER bancaires et assurantiels sont concernés. Depuis le 1er janvier 2026, le taux global des prélèvements sociaux est fixé à 18,6%. La flat tax est portée à 31,4%.

Demander la liquidation anticipée de votre PER risque de vous fait perdre le bénéfice de l’économie d’impôt dont vous avez profité. Vous êtes doublement pénalisé si le montant du retrait fait grimper votre taux marginal d’imposition (TMI). Il est possible de demander l’application du «système du quotient» pour revenu exceptionnel afin de limiter la progressivité de l’impôt, mais l’opération reste malgré tout peu avantageuse. La situation est plus favorable si vos versements sont issus de l’ épargne salariale.

Quelles sont les alternatives à considérer?

La liquidation de votre PER individuel pour acheter votre résidence principale doit s’envisager en dernier recours. Il est judicieux de privilégier d’autres placements moins fiscalisés:

Le PEL (Plan d’épargne logement et le CEL (Compte épargne logement) sont conçus pour financer un projet immobilier. Ces deux produits permettent de sécuriser un prêt immobilier à taux préférentiel.

Si vous possédez un contrat d’assurance-vie depuis au moins 8 ans, vous pouvez effectuer des rachats dans un cadre fiscal attractif.

Le PEA est soumis uniquement aux prélèvements sociaux après 5 ans de détention.

Non, vous ne serez pas obligé de liquider votre PER à la retraite

Un amendement déposé par une députée socialiste lors de l’examen du Budget 2026 visait à rendre obligatoire le dénouement du PER lorsque le détenteur atteint l’âge légal de la retraite. Le texte dénonçait l’utilisation du PER comme «outil d’optimisation fiscale massif, loin de sa fonction initiale». L’amendement avait été adopté par la commission des finances de l’Assemblée nationale, mais il a finalement été rejeté par les députés en séance plénière.