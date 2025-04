Comment bénéficier de l’avantage fiscal maximal avec un Plan Epargne Retraite?

Le PER offre de multiples avantages fiscaux aux souscripteurs. La meilleure stratégie à adopter dépend de votre niveau d’imposition actuel et futur.

Sommaire:

Un cadre fiscal avantageux pour vos versements sur un PER individuel ou collectif

L’avantage fiscal profite aux contribuables fortement imposés

Les contribuables moins imposés peuvent profiter de l’avantage fiscal plutôt à la retraite

Un cadre fiscal avantageux pour vos versements sur un PER individuel ou collectif

Le Plan Épargne Retraite peut être souscrit à titre individuel ou collectif (PER d’entreprise collectif: Pereco ou Perecol, ou PER d’entreprise obligatoire: Pero). Ce produit permet d’optimiser votre imposition grâce au mécanisme de déduction fiscale. Les sommes versées chaque année sont déductibles de vos revenus imposables, dans la limite du plafond légal. Ce plafond s’élève à:

10% des salaires et traitements, avec une déduction maximale de 37.094 euros,

4637 euros, si ce montant est plus avantageux.

En outre, vous profitez d’avantages supplémentaires vous permettant de maximiser le gain fiscal:

Le plafond de déduction non utilisé au cours d’une année peut être reporté sur l’une des 3 années suivantes,

Les couples mariés ou pacsés disposant d’une imposition commune peuvent mutualiser leurs plafonds de déduction, et ainsi optimiser la déduction fiscale globale du foyer. Cette option s’avère particulièrement intéressante quand l’écart entre les revenus du couple est important et quand l’un des conjoints se situe dans une tranche marginale d’imposition élevée,

La baisse d’impôt dont vous bénéficiez grâce au PER est non comptabilisée pour le plafonnement des niches fiscales à 10.000 euros par an et par foyer fiscal.

Quand vous disposez d’un PER d’entreprise collectif ou d’un PER d’entreprise obligatoire, les sommes issues de l’épargne salariale en entreprise (intéressement, participation) versées sur le plan sont exonérées d’impôt sur le revenu. L’éventuel abondement de l’employeur et la monétisation de jours de congés au sein d’un Compte Épargne-Temps (CET) sont également exonérés d’impôt, dans la limite du plafond prévu par la loi. Quand vous effectuez des versements volontaires, ils bénéficient du même avantage fiscal qu’un versement sur votre PER individuel.

L’avantage fiscal profite aux contribuables fortement imposés

L’économie d’impôt dont vous bénéficiez avec un PER est proportionnelle à votre tranche marginale d’imposition. Le PER constitue par conséquent une enveloppe d’épargne particulièrement avantageuse pour les contribuables les plus imposés. En plaçant 5000 euros, la baisse d’impôt atteint:

550 euros pour un épargnant imposé à 11%,

1500 euros quand vous vous situez dans la tranche à 30%,

2050 euros pour la tranche d’imposition à 41%,

2250 euros la tranche la plus élevée, à 45%.

À noter Vous pouvez connaître votre plafond d’épargne retraite personnalisé en consultant votre dernier avis d’imposition. Ainsi, vous déterminez la somme optimale à verser sur votre PER pour maximiser votre avantage fiscal. Quand cette information est absente du document, il est possible d’adresser une demande à l’administration fiscale via la messagerie de votre espace personnel sur le portail impots.gouv.fr

Les contribuables moins imposés peuvent profiter de l’avantage fiscal plutôt à la retraite

Le PER offre une certaine souplesse fiscale à l’épargnant. Selon sa situation et ses revenus, ce dernier peut choisir entre deux options:

Réduire le montant de son impôt «à l’entrée», en déduisant les versements effectués sur le PER. Ce capital et les plus-values sont imposés au moment de la liquidation du plan,

Renoncer à la déduction fiscale et bénéficier d’une fiscalité allégée au moment du départ à la retraite.

Être imposé à une tranche marginale plus basse à la sortie du plan permet de maximiser l’avantage fiscal du PER. En effet, plus l’écart d’imposition entre la période des versements et la période de la retraite est significatif, plus le gain fiscal est élevé. Ainsi, un contribuable imposé dans la tranche à 41% maximise ses avantages en déduisant ses versements aujourd’hui, car ses revenus et son imposition seront plus faibles à la retraite. À l’inverse, une personne peu imposée au moment des versements peut percevoir des revenus plus élevés à la retraite. Dans ce cas, elle privilégie une fiscalité allégée à la sortie. Déduire ses versements est sans intérêt pour les contribuables non imposables: non seulement ils ne bénéficient pas de l’avantage fiscal immédiat, mais ils subissent l’imposition au moment de leur départ en retraite.