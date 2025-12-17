 Aller au contenu principal
Retraites : voici de combien seront revalorisées les pensions au 1er janvier 2026

information fournie par Boursorama avec Newsgene 17/12/2025 à 15:51

Cette revalorisation de 0,9 % est moins importante que les années précédentes. (wir_sind_klein / Pixabay )

Le budget 2026 de la Sécurité sociale définitivement adopté mardi 16 décembre ne comporte pas de gel des pensions. En clair, elles seront bien revalorisées à hauteur de l'inflation au 1er janvier 2026. La hausse sera de 0,9 %.

Le budget 2026 de la Sécurité sociale a été définitivement adopté par les députés mardi 16 décembre 2025. Contrairement à ce qui avait été prévu au départ, ce texte ne comporte pas de gel des pensions. Cela signifie que celles-ci vont être revalorisées selon la règle légale d’indexation au 1er janvier 2026. Voici quelle est la hausse attendue, d’après les informations Ouest-France .

Une mesure supprimée deux fois

« Elle sera de 0,9 % » , a indiqué le ministère du Travail à nos confrères. Ce taux correspond à l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation (hors tabac), autrement dit l’inflation, sur les douze derniers mois connus. Concrètement, ce taux a été calculé par l’Insee trois mois avant la revalorisation, c’est-à-dire en octobre 2025. Il s’agit donc de l’inflation hors tabac mesurée entre octobre 2024 et octobre 2025.

À l’origine, le gouvernement souhaitait ne pas appliquer cette revalorisation en 2026, comme l’atteste la version initiale du projet de budget 2026 de la Sécurité sociale. Avec ce gel des pensions, il souhaitait économiser 2,7 milliards d’euros supplémentaires. Toutefois, la mesure a été supprimée par l’Assemblée nationale à la mi-novembre. Elle avait ensuite été réintroduite par le Sénat, puis supprimée à nouveau par l’Assemblée.

14 euros supplémentaires en moyenne

Cette revalorisation de 0,9 % est moins importante que les années précédentes. Et pour cause : l’inflation a connu un fort ralentissement cette année. L’année dernière, la revalorisation des pensions liées à l’indexation avait été de 2,2 %. L’année d’avant, elle avait été de 5,3 %.

Si l’on prend en compte le montant de la pension mensuelle moyenne des 17 millions de retraités, soit 1 541 euros net (complémentaire incluse), une hausse de 0,9 % correspond à un gain mensuel moyen de 14 euros au maximum. Ce chiffre va dépendre de la répartition entre pension de base et complémentaire. Car de son côté, la complémentaire ne sera pas revalorisée en 2026, le patronat et les syndicats n'ayant pas trouvé d'accord.

© Boursorama avec Newsgene

