Investissement en cryptomonnaies: comment fonctionnent les ETN?

En Europe, la réglementation impose une diversification au sein de ETF, ce qui a conduit à l’émergence des ETN, instruments financiers distincts. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Quelle est la différence entre ETF et ETN?

Qui propose les ETN?

Qu’en est-il de la conservation des cryptomonnaies?

Quels sont les frais des ETN?

Les ETN crypto: un outil pour diversifier votre patrimoine

Quelle est la différence entre ETF et ETN?

Les ETN appartiennent à la grande famille des ETP (Exchange Traded Products), au même titre que les ETF (Exchange Traded Funds) et les ETC (Exchange Traded Commodities). Leur structure juridique est cependant différente:

Les ETF sont des fonds. Ils peuvent investir dans des sous-jacents multiples (plusieurs cryptos) ou uniques (comme le Bitcoin , par exemple). Toutefois, en Europe, la directive UCITS impose une diversification minimale des actifs. Ainsi, un produit dont le but est de répliquer un seul actif, comme le Bitcoin, ne répond pas à ce critère.

Les ETN sont émis par un émetteur. Ils peuvent suivre un panier de différentes devises (Bitcoin, ethereum , ripple …) et vous donnent la possibilité d’investir dans les cryptomonnaies à travers un seul produit. Ils n’impliquent pas nécessairement la détention directe des cryptomonnaies. Ils reposent sur l’engagement de l’émetteur à répliquer fidèlement la performance de l’actif suivi.

Qui propose les ETN?

Un ETN crypto est émis par une institution financière: banque ou société de gestion. Coté en Bourse et accessible via un compte-titres ordinaire, il a pour objectif de répliquer le cours d’une ou de plusieurs cryptomonnaies. Sur le fond, il prend la forme d’un titre de créance (comme une obligation). Vous prêtez donc des fonds à l’émetteur et ce dernier s’engage à vous rembourser, en fonction de la performance des actifs présents dans l’ETN (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana...).

Dit autrement, vous ne détenez pas directement les cryptomonnaies. Ce mécanisme introduit un risque «de contrepartie»: une faillite de l’émetteur peut entraîner une perte. Mieux vaut vous reposer sur des acteurs solides et reconnus comme VanEck, 21Shares, WisdomTree ou CoinShares, par exemple.

Qu’en est-il de la conservation des cryptomonnaies?

Dans le monde des cryptomonnaies, le plus grand défi reste la conservation des actifs. « Not your keys, not your crypto », veut la maxime. Ce problème disparaît avec les ETN crypto, car ces trackers vous exposent uniquement à la performance des cryptomonnaies. Aucune détention physique n’est impliquée.

Cela vous évite ainsi des histoires ubuesques, comme celle de ce Gallois, ayant perdu plus de 800 millions de dollars en Bitcoin après avoir jeté par erreur en 2013 à la déchèterie un disque dur contenant ses codes d’accès. En revanche, un ETN Bitcoin ne permet pas d’effectuer des transactions en cryptomonnaies ni de générer des revenus passifs via le staking.

Quels sont les frais des ETN?

Investir dans un ETN entraîne les mêmes frais que l’investissement sur un ETF classique. C’est la contrepartie de la détention indirecte de vos cryptomonnaies. Néanmoins, ces frais restent faibles. Ceci explique le succès des ETN auprès des investisseurs et en fait une belle porte d’entrée si vous souhaitez investir sur les marchés financiers.

Les coûts des ETF reposent essentiellement sur le ratio des frais totaux (TER, ou «total des frais sur encours»). Ce ratio exprime le coût annuel moyen d’un ETF. Il se situe en général entre 0,35% et 1% et inclut:

Les frais de gestion,

Les droits de garde,

Les frais de licence,

Les frais de distribution.

Il exclut aussi certains coûts: les frais de transaction, de swap (pour les ETF à réplication synthétique) ou encore les frais d’ordre. Une fois tous les frais comptabilisés, les frais annuels globaux peuvent dépasser 2%. Cette somme reste toutefois raisonnable au regard de la performance historique de certaines cryptomonnaies réputées, dont le Bitcoin (+900 % entre juillet 2020 et juillet 2025.*)

Les ETN crypto: un outil pour diversifier votre patrimoine

Les ETN crypto doivent rester un placement complémentaire et limité dans votre épargne. Ils peuvent représenter un outil intéressant pour vous exposer au Bitcoin ou à d’autres cryptomonnaies. Toutefois, il est prudent de respecter votre profil de risque et de leur consacrer une fraction de votre patrimoine financier seulement.

D’autre part, cet investissement a des inconvénients:

Absence de maîtrise directe de vos actifs,

Exposition au risque de contrepartie,

Exposition à la forte volatilité du secteur crypto . Cette volatilité peut cependant se lisser avec le temps.

Avant d’investir, consultez également le DIC (Document d’Informations Clés) ou KID (Key Information Document en anglais). Ce document vous permet de comprendre les risques spécifiques du produit, sa politique d’investissement ainsi que les coûts associés.

A noter Les ETN crypto portent parfois la dénomination ETP (Exchange Traded Product). Comme précisé en introduction, ce terme «générique» désigne l’ensemble des produits de type ETN, ETF et ETC.

*Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont données qu’à titre indicatif. Elles ne sont pas non plus à considérer comme un conseil en investissement.