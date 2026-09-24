Impôt: Quel est le meilleur moment pour partir à la retraite?

information fournie par Le Particulier • 24/09/2026 à 08:00

Départ à la retraite: baisse de revenus, versements exceptionnels et épargne débloquée impactent l’impôt. Anticiper permet d’optimiser sa fiscalité. ( crédit photo : Getty Images/PhotoAlto )

Sommaire:

La date de départ à la retraite impacte directement le montant de l’impôt

Comment alléger l’imposition de la prime de fin de carrière?

Comment optimiser sa fiscalité au moment du départ à la retraite?

La date de départ à la retraite impacte directement le montant de l’impôt

Le choix de la date de départ à la retraite ne dépend pas uniquement de l’âge de l’assuré et du nombre de trimestres cotisés. Il a un impact fiscal concret dont il est crucial de tenir compte. Au moment de l’arrêt de l’activité professionnelle, un salarié peut cumuler:

- Les derniers salaires ;

- Les éventuels congés payés non pris ;

- Le 13e mois au prorata ou en totalité ;

- La prime de départ à la retraite.

Pour certains cadres ou salariés disposant d’une grande ancienneté, le cumul de ces sommes peut générer une augmentation notable du revenu imposable l’année du départ en retraite, et entraîner le passage vers une tranche marginale d’imposition supérieure. Afin d’éviter une hausse brutale de l’impôt, il peut être judicieux de décaler le départ en retraite au début de l’année suivante, en particulier si votre prime de fin de carrière est importante. Un départ en début d’année permet de répartir le revenu imposable sur deux ans. Basculer la prime de fin de carrière sur une année fiscale où les pensions de retraite génèrent des revenus plus faibles que les salaires limite la hausse du revenu global imposable. La date du 1er février est optimale car le solde de tout compte est calculé au 31 janvier.

Comment alléger l’imposition de la prime de fin de carrière?

Dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite , la prime de fin de carrière versée par l’employeur est imposable dès le premier euro. Elle est considérée comme un revenu exceptionnel, et bénéficie de règles d’imposition spécifiques. Il n’est plus possible d’échelonner son montant sur plusieurs années. Toutefois, le système du quotient permet d’atténuer la progressivité de l’impôt en fiscalisant la prime sur le taux marginal d’imposition le plus proche des revenus habituels du contribuable. L’impôt est calculé en ajoutant le quart du montant de la prime de départ en retraite aux revenus courants, puis en multipliant par quatre le supplément d’impôt correspondant.

Une autre stratégie consiste à verser la prime de fin de carrière sur le PERCO (PER collectif), lorsqu’on en possède un, en la défiscalisant à l’entrée. Les sorties en rentes seront imposées au taux marginal de l’impôt sur le revenu, généralement plus faible à la retraite que durant la période d’activité.

Comment optimiser sa fiscalité au moment du départ à la retraite?

Pour bien préparer sa retraite, il est conseillé de se constituer une épargne afin d’obtenir un complément de revenu après l’arrêt de son activité, et d’anticiper son futur niveau d’imposition. Le PER et l’assurance-vie sont les deux principales enveloppes d’épargne retraite. Chacune possède une fiscalité spécifique:

Les détenteurs d’un PER ont le choix entre deux modes d’imposition.

- Ils peuvent optimiser l’imposition «à l’entrée» en déduisant les versements effectués sur le PER du revenu imposable, dans la limite de 10% du salaire net annuel. Être imposé à une tranche marginale plus basse à la sortie du plan permet de maximiser l’avantage fiscal du PER. Plus l’écart d’imposition entre la période des versements et la période de la retraite est grand, plus le gain fiscal est élevé.

- Il est également possible de renoncer à la déduction fiscale et de bénéficier d’une fiscalité allégée au moment du départ à la retraite.

À l’échéance du plan, la sortie peut se faire en rente, en capital, ou associer les deux.

L’assurance-vie se caractérise par sa fiscalité attractive. Seuls les gains sont imposables lorsque vous réalisez un retrait, ou rachat, qu’il soit partiel ou total. Après 8 ans de détention le souscripteur bénéficie d’un abattement annuel de 4600 euros, porté à 9200 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Il est également possible de transformer le capital en rente viagère. La part imposable dépend de l’âge du souscripteur au moment du premier versement de la rente.

Diversifier ses sources de revenus permet d’optimiser sa situation fiscale au moment du départ en retraite en maximisant les abattements prévus par l’administration. Le choix de la date du retrait peut impacter directement le montant de l’imposition en provoquant un passage dans la tranche supérieure. Par conséquent, il est judicieux de planifier ses retraits avec soin pour éviter une imposition trop lourde.