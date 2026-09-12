PER: 5 conseils pour bien choisir

information fournie par Le Particulier • 12/09/2026 à 08:00

PER: bien choisir son plan d’épargne retraite grâce à 5 points clés, pour optimiser à la fois la préparation de sa retraite et l’avantage fiscal immédiat. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

1 - Clarifier son horizon et son objectif avant de s’engager

2 - Choisir entre PER bancaire et PER assurantiel selon son profil

3 - Comparer le coût réel du plan sur toute sa durée

4 - Anticiper le mode de sortie et sa fiscalité

5 - Vérifier la clause bénéficiaire et le traitement de la transmission en cas de décès

1 - Clarifier son horizon et son objectif avant de s’engager

Le PER est une enveloppe d’épargne et d’investissement bloquée jusqu’au départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi (achat de la résidence principale, invalidité, décès du conjoint, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire). Avant tout versement, il convient donc de vérifier que la durée de blocage est compatible avec vos projets et de ne pas y placer une épargne de précaution.

En outre, votre horizon peut conditionner votre allocation: plus il est long, plus vous pouvez accepter une part de risque en unités de compte pour rechercher de la performance. Plus la retraite approche, plus la sécurisation progressive du capital devient prioritaire.

2 - Choisir entre PER bancaire et PER assurantiel selon son profil

Le PER existe sous deux formes distinctes: le PER bancaire et le PER assurantiel.

Le PER bancaire se présente comme un compte-titres, sur lequel l‘épargne est investie en titres détenus en direct ou via des fonds collectifs, et en ETF; il ne donne accès à aucun fonds euros et n’offre donc aucune garantie en capital. Ses frais sont généralement plus légers, la structure compte-titres limitant le nombre de strates de frais.

Le PER assurantiel est, quant à lui, un contrat d’assurance: il propose à la fois des unités de compte et un fonds euros, seul support garanti en capital disponible sur le marché du PER. En contrepartie, il comporte des frais de versement, de gestion et d’arbitrage propres au contrat d’assurance.

En pratique, le PER assurantiel domine largement le marché grâce au fonds euros et à son cadre successoral, proche de l’assurance-vie. Le PER bancaire, plus rare, s’adresse à des épargnants avertis, à l’aise avec la gestion de titres, et moins préoccupés par la transmission. Un transfert d’un contrat vers l’autre est possible en cours de vie du plan.

3 - Comparer le coût réel du plan sur toute sa durée

Les frais d’un PER se composent des frais sur versement, frais de gestion annuels sur l’encours, frais d’arbitrage entre supports, et parfois des frais de sortie ou d’arrérage sur la rente. Sur un horizon de vingt à trente ans, un écart peut représenter plusieurs milliers d’euros en fin de vie du PER. Il est donc recommandé de comparer les grilles tarifaires en euros et non uniquement en pourcentage, et de vérifier si une gestion pilotée à horizon retraite est incluse sans surcoût.

4 - Anticiper le mode de sortie et sa fiscalité

Le PER peut être dénoué en capital, en rente viagère, ou selon une combinaison des deux. Le traitement fiscal dépend du caractère déductible ou non des versements effectués pendant la phase d’épargne et de la forme de la sortie.

Sortie en capital:

- La part correspondant à des versements non déduits est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ;

- La part issue de versements déduits est imposée au barème de l’impôt sur le revenu ;

Dans les deux cas, les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique à 31,4% (12,8% d’impôt sur le revenu et 18,6% de prélèvements sociaux).

Sortie en rente

- En cas de déduction des versements: la rente est imposée comme les pensions de retraite, à l’impôt sur le revenu au barème progressif après un abattement de 10% commun à toutes les pensions de retraite du foyer fiscal et dans la limite d’un plafond annuel. Les prélèvements sociaux s’appliquent au taux de 18,6% sur la fraction de la rente (de 30% à 70 %) en fonction de l’âge du crédirentier lors du premier versement de la rente.

Sans déduction des versements: la rente relève du régime des rentes viagères à titre onéreux. Après abattement de 10%, seule une fraction est imposable, fixée définitivement selon l’âge au premier versement: 30% avant 50 ans, 50% de 50 à 59 ans, 60% de 60 à 69 ans, 70% à partir de 70 ans. Cette fraction est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux de 18,6%.

Bon à savoir: Le choix entre capital et rente, ainsi que le choix de déduire ou non ses versements à l’entrée, doivent s’apprécier ensemble, en fonction de la tranche marginale d’imposition anticipée au moment du départ à la retraite.

5 - Vérifier la clause bénéficiaire et le traitement de la transmission en cas de décès

En cas de décès du titulaire avant la liquidation du plan, seul le PER assurantiel permet de désigner librement un ou plusieurs bénéficiaires par une clause dédiée, avec un régime fiscal spécifique inspiré de l’assurance-vie:

si le décès survient avant 70 ans: abattement de 152.500 euros par bénéficiaire, taxation à 20% jusqu’à 700.000 euros, 31,25% au-delà ;

si le décès survient après 70 ans: abattement global de 30.500 euros partagé entre bénéficiaires.

Le PER bancaire, à l’inverse, intègre le capital à l’actif successoral classique, soumis aux droits de succession de droit commun selon le lien de parenté avec les héritiers. Ce critère pèse particulièrement pour les épargnants souhaitant organiser la transmission de leur épargne à des bénéficiaires autres que leurs héritiers directs.