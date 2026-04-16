Votre argent dort sur votre compte courant ? Ce que vous pourriez faire à la place

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 16/04/2026 à 09:28

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Garder son argent sur son compte courant paraît prudent. Mais cette sécurité apparente pourrait en réalité freiner la gestion de votre épargne.

Laisser de l’argent sur son compte courant est souvent perçu comme une forme de prudence. On anticipe les dépenses, on évite les mauvaises surprises et l’on garde une impression de maîtrise. Pourtant, cette sécurité apparente masque une réalité moins favorable. En France, les montants cumulés sur les comptes courants atteignent des niveaux très élevés, preuve que cette pratique est largement installée. Mais ce réflexe, s’il est confortable, n’est pas toujours optimal pour gérer son argent sur la durée.

Laisser trop d’argent sur son compte courant : une erreur fréquente

Le principal problème tient à la nature même du compte courant. Contrairement aux produits d’épargne, il ne génère aucun rendement. L’argent qui y est déposé reste immobile, sans produire d’intérêts. Dans un contexte d’inflation, cela signifie même qu’il perd de la valeur. Si les prix augmentent de 3 % ou 5 % sur un an, le pouvoir d’achat des sommes laissées sur ce type de compte diminue d’autant. Cette perte est progressive, mais elle s’accumule au fil du temps et finit par peser sur le patrimoine.

Pour autant, il ne s’agit pas de vider entièrement son compte courant. Il reste indispensable pour gérer les dépenses du quotidien et absorber les imprévus. La bonne approche consiste à y laisser uniquement le nécessaire, souvent autour d’un mois de charges, avec une petite marge de sécurité. Au-delà de ce seuil, l’argent perd son utilité immédiate. Il devient une réserve inactive, qui pourrait être mobilisée de manière plus efficace sur des supports adaptés.

Des solutions pour structurer son épargne

La première brique d’une organisation financière plus équilibrée repose sur l’épargne de précaution. Celle-ci doit être disponible rapidement, sans risque, tout en offrant une rémunération minimale. Les livrets réglementés répondent précisément à cet objectif. Le Livret A, le LDDS ou encore le LEP, sous conditions de revenus, permettent de sécuriser une partie de son capital tout en conservant une totale flexibilité. L’argent reste accessible à tout moment, mais il limite l’érosion liée à l’inflation, ce qui constitue déjà une amélioration par rapport au compte courant.

Dans cette logique, BoursoBank propose plusieurs solutions complémentaires pour structurer son épargne sans complexité. Le Livret Bourso+ se distingue par l’absence de plafond de versement et par une rémunération attractive, tout en laissant les fonds disponibles à tout moment. Le compte à terme (CAT) , de son côté, permet de fixer à l’avance une durée et un taux, ce qui apporte de la visibilité pour des projets définis. À cela s’ajoutent les produits plus classiques comme le Livret A, le LDDS ou encore le Plan épargne logement , qui répondent à des objectifs variés, qu’il s’agisse de constituer une réserve ou de préparer un projet immobilier.

Des placements à long terme pour valoriser son capital

Une fois cette base sécurisée, il devient pertinent de réfléchir à la répartition de son épargne sur des horizons plus longs. L’assurance-vie, par exemple, permet de combiner des supports sécurisés et des placements plus dynamiques, avec une fiscalité intéressante dans le temps. D’autres solutions, comme le PEA ou le compte-titres, offrent la possibilité d’investir sur les marchés financiers pour rechercher un rendement supérieur, en contrepartie d’un risque maîtrisé. L’idée n’est pas de tout transformer en investissement, mais de diversifier progressivement pour optimiser le potentiel de son capital.

Enfin, au-delà des choix de placement, la méthode compte tout autant. Mettre en place des virements automatiques vers ses supports d’épargne, dès la réception des revenus, permet d’instaurer une discipline sans effort. L’argent est ainsi orienté vers des solutions plus adaptées avant même d’être dépensé. Cette organisation simple limite la tentation de laisser s’accumuler des sommes sur le compte courant et contribue à construire une stratégie cohérente dans le temps. En rééquilibrant ainsi ses habitudes, il devient possible de conserver la sécurité du quotidien tout en redonnant une véritable utilité à son argent.