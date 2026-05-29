Assurance-vie : pourquoi les fonds immobiliers vont changer de visage

information fournie par Mingzi • 29/05/2026 à 17:50

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Un nouveau décret vient resserrer les règles autour de certains placements immobiliers logés dans l'assurance-vie et les plans d'épargne retraite. Objectif : mieux protéger les épargnants, notamment lorsque les marchés immobiliers se grippent.

C'est une évolution importante pour des milliers d'épargnants. Un décret publié au Journal officiel début mai modifie les règles applicables à certains supports immobiliers proposés dans les contrats d'assurance-vie et les plans d'épargne retraite (PER). En clair, les sociétés civiles immobilières, ou SCI, qui étaient jusqu'ici accessibles dans ces enveloppes d'épargne, vont devoir entrer dans un cadre plus strict. Pour les particuliers déjà investis, pas de panique : la transition est progressive.

Pourquoi cette réforme arrive maintenant

Depuis plusieurs années, les épargnants apprécient les supports immobiliers dans leur assurance-vie. Ils permettent d'investir indirectement dans des bureaux, commerces, logements ou actifs diversifiés, sans acheter soi-même un bien. Mais la crise immobilière récente a rappelé une réalité simple : l'immobilier ne se revend pas aussi facilement qu'une action cotée en Bourse.

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Certains fonds ont connu des demandes de retrait importantes alors que leurs actifs étaient difficiles à vendre rapidement. Résultat : des délais, des tensions, parfois de l'inquiétude chez les épargnants. Le cas de plusieurs SCI immobilières a montré que la promesse de liquidité pouvait être mal comprise. Le décret ne vise donc pas à interdire l'investissement immobilier ou alternatif, mais à éviter que des produits difficiles à vendre soient proposés sans règles suffisamment claires dans des contrats utilisés par un large public.

Ce qu'apportent les nouvelles règles

Les nouvelles règles apportent d'abord plus de lisibilité. Les fonds devront adopter un cadre déjà connu et plus strict, par exemple celui des SCPI, des OPCI, des FCPR pour le capital-investissement, ou encore des fonds inspirés du régime européen Eltif. Cela permet de mieux définir ce que le fonds peut acheter, comment il doit gérer ses investissements et dans quelles conditions les épargnants peuvent récupérer leur argent.

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Elles renforcent aussi la protection des épargnants. Les sociétés de gestion devront mieux aligner leurs promesses de liquidité avec la réalité des actifs détenus. En clair, un fonds qui investit dans des immeubles ou dans d'autres fonds peu liquides ne pourra plus être présenté comme un support aussi facilement mobilisable qu'un placement financier classique.

Ce qui change concrètement

Désormais, les nouvelles SCI et certains fonds alternatifs ne pourront plus être référencés librement comme unités de compte dans l'assurance-vie ou les PER. Autrement dit, les assureurs ne pourront plus ajouter ces produits dans leurs contrats comme auparavant.

Les supports déjà présents ne disparaissent pas pour autant. Ils bénéficient d'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2029. D'ici là, ils devront choisir une nouvelle voie : se transformer en véhicules plus encadrés, comme des SCPI ou des OPCI, ou adopter des règles proches de celles des fonds européens d'investissement à long terme. Dans tous les cas, l'idée est la même : renforcer la transparence, mieux organiser les rachats et limiter les mauvaises surprises.

Que doivent faire les épargnants ?

Pour les personnes qui détiennent déjà une SCI dans leur assurance-vie ou leur PER, il n'y a pas d'urgence à vendre. L'épargne investie reste en place. En revanche, il sera utile de lire les prochaines communications de son assureur ou de sa société de gestion. Elles préciseront si le fonds se transforme, change ses règles ou poursuit sa mise en conformité.

Si un fonds ne respecte pas les nouvelles exigences à partir de 2029, il pourra continuer d'exister, mais les épargnants ne pourront plus y verser de nouveaux montants ni y arbitrer de l'argent depuis un autre support.