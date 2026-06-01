Les Français détiennent 4 000 tonnes d'or, un pactole qui vaut près de 500 milliards d'euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 01/06/2026 à 16:57

Les Français détiennent au total 4 000 tonnes d'or. (illustration) (Istara / Pixabay)

Bijoux, pièces et même lingots : l'ensemble des Français possèdent plus d'or que la Banque de France, selon une étude nationale relayée par TF1 Info . Deux personnes sur trois détiennent au moins un objet en or. Pour la grande majorité d'entre eux (81%), il s'agit de bijoux qui représentent au total 1 608 tonnes d'or. Mais ce sont bien les pièces et les lingots, ce que l'on appelle l'or d'investissement, qui pèsent le plus lourd avec 2 392 tonnes.

4 000 tonnes d'or entre les mains des Français

Les ménages français détiennent donc 4 000 tonnes d'or pour une valeur d'environ 500 milliards d'euros au cours actuel, qui est particulièrement élevé. Mais les inégalités sont criantes puisque seulement 12 % d'entre eux détiennent la quasi-totalité de cet or d'investissement.

Autre enseignement important : seulement 22 % des personnes qui détiennent de l'or en ont déjà vendu. Alors que le contexte économique mondial est particulièrement instable, l'or semble donc rester aux yeux des Français un placement refuge.