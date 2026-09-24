Se lancer en freelance : l’épargne à prévoir avant de quitter le salariat

information fournie par Boursorama avec Editorialink • 24/09/2026 à 13:39

Avant de quitter le salariat, il est essentiel de constituer une épargne de sécurité adaptée à ses dépenses, à ses charges et à l’irrégularité des revenus ( Shutterstock )

Changer de vie professionnelle implique aussi de revoir sa façon de gérer son argent. Avant de se lancer en freelance, l’épargne joue un rôle clé.

Passer du salariat au freelance change d’abord la façon dont l’argent entre sur le compte. Un salaire tombe à date fixe. Des honoraires peuvent arriver en décalé, varier fortement ou disparaître entre deux missions. Avant de quitter son poste, il faut donc déterminer son « minimum vital » mensuel : logement, alimentation, crédits, assurances, transports et autres dépenses incompressibles. À ce socle s’ajoutent les frais nécessaires à l’activité, comme les logiciels, le matériel ou les déplacements. C’est ce montant global, et non son ancien salaire, qui sert de base pour estimer l’épargne nécessaire.

Trois à six mois de dépenses pour sécuriser son lancement

Un matelas représentant trois à six mois de dépenses essentielles constitue souvent un repère utile. Il peut toutefois être prudent de viser davantage lorsque le départ se fait sans revenu de remplacement, que l’activité est saisonnière ou qu’aucun contrat n’est encore sécurisé. Un futur indépendant qui supporte 2 000 euros de dépenses personnelles et 500 euros de frais professionnels fixes par mois aura ainsi besoin de 15 000 euros pour couvrir six mois sans recettes. Cette réserve doit absorber un retard de paiement, une mission annulée ou une période de prospection plus longue que prévu.

Il faut ensuite éviter de confondre chiffre d’affaires et revenu réellement disponible. Une facture encaissée doit encore financer les cotisations sociales, l’impôt éventuel et les dépenses professionnelles. Mieux vaut isoler ces sommes dès leur encaissement, plutôt que d’attendre les échéances. La protection sociale mérite la même attention : mutuelle, prévoyance en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité, retraite complémentaire… Les garanties peuvent différer de celles du salariat et leur coût doit être intégré au budget prévisionnel. L’ épargne de départ doit donc protéger le niveau de vie personnel autant que la continuité de l’activité.

Des finances professionnelles mieux structurées au quotidien

Séparer rapidement les flux professionnels et personnels aide justement à garder cette visibilité. Bourso Business , conçu pour les indépendants éligibles, propose un compte professionnel et une carte Business gratuits selon les conditions de l’offre, sans commission de mouvement ni frais d’émission sur les virements classiques, instantanés ou internationaux. Les dépenses peuvent être suivies en temps réel et des alertes personnalisées facilitent la surveillance de la trésorerie. BoursoBank propose aussi, avec Legalstart, un accompagnement à la création d’entreprise. Cette séparation permet surtout de se verser une somme personnelle après avoir provisionné les charges de l’activité.

L’épargne constituée avant le départ doit être organisée selon son horizon. La somme destinée aux imprévus doit rester rapidement disponible et sans exposition inutile au risque. Le Livret A ou le LDDS répondent à cette logique, tout comme le Livret Bourso+ , accessible sans plafond de versement. Une fois ce coussin constitué, l’argent dont on est certain de ne pas avoir besoin immédiatement peut être placé à échéance. Côté professionnel, BoursoBank propose notamment un Compte à terme Business, avec un taux fixe et garanti sur une durée de un à douze mois.

Un niveau d’épargne à adapter aux premiers mois d’activité

Prenons le cas d’une salariée qui souhaite devenir consultante indépendante. Ses dépenses personnelles atteignent 1 800 euros par mois et son activité devrait lui coûter environ 300 euros mensuels. En retenant six mois de sécurité, son objectif minimal s’établit à 12 600 euros. Mais ce montant n’est qu’un socle : sans mission signée au départ ou avec des clients réglant à 30 ou 60 jours, elle peut ajouter plusieurs mois de marge. À l’inverse, démarrer en parallèle du salariat, lorsque le contrat le permet, aide à tester son marché avant de renoncer au revenu fixe.

Enfin, l’épargne à prévoir n’est pas un chiffre figé. Après le lancement, elle doit évoluer avec les dépenses, la régularité du chiffre d’affaires et les projets. Les bons mois peuvent servir à reconstituer le fonds de sécurité, à anticiper une période creuse ou à financer une formation. Les excédents de trésorerie professionnelle peuvent, lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à court terme, être placés sur des solutions dédiées plutôt que laissés sans objectif sur le compte courant. La transition vers le freelance repose donc moins sur un montant universel que sur une marge de sécurité adaptée à sa situation.