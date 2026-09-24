Épargne retraite : vous seriez prêt à mettre 9% de plus

information fournie par Tout sur mes finances • 24/09/2026 à 11:13

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Vous ne savez pas quoi souscrire pour compléter votre future pension ? Vous n'êtes pas seul : moins d'un Français sur deux connaît les placements de retraite individuels, et à peine un tiers ceux proposés par les entreprises. Une fois le fonctionnement expliqué, l'appétit change du tout au tout.

Vous boudez l'épargne retraite ? Rien n'est moins sûr. Si vous détenez peu de placements destinés à préparer votre après-vie professionnelle, c'est sans doute moins par méfiance que par méconnaissance de la retraite par capitalisation.

C'est ce que suggère une étude publiée le 2 septembre 2026 par le cabinet de conseil en stratégie BCG (ex-Boston Consulting Group), qui a interrogé 6 000 personnes en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne sur leur préparation financière à la retraite et sur leur connaissance des solutions dédiées. Le résultat est particulièrement éloquent pour la France.

Après avoir reçu des explications, 74% des sondés français se déclarent intéressés par les placements qui permettent de se constituer un complément de revenus à la retraite, sous forme de capital, de rente ou des deux. Et cet intérêt ne reste pas théorique : les répondants se disent prêts à augmenter de 9% les sommes qu'ils consacrent à la préparation de leur retraite. La part des produits dédiés, dont le plan d'épargne retraite (PER), atteindrait alors 22% de leurs actifs, contre 13% aujourd'hui.

Ce que propose votre entreprise vous échappe largement

Encore faut-il savoir ce qui existe. Moins d'un Français interrogé sur deux (48%) connaît les produits individuels qui servent à préparer financièrement sa retraite. Les dispositifs accessibles dans le cadre professionnel sont encore plus mal identifiés : seuls 32% des sondés déclarent connaître les contrats collectifs proposés par les entreprises à leurs salariés.

La France ne fait pas exception. Dans les quatre pays couverts par l'étude, 55% des répondants connaissent les solutions individuelles et 30% seulement les produits collectifs. Cette méconnaissance se retrouve dans les taux de détention : 35% des Européens interrogés possèdent un produit individuel d'épargne retraite et 17% un contrat collectif. Aux États-Unis, 44% des personnes disposent d'un dispositif de retraite proposé par leur entreprise.

Vous vous sentez mal préparé

Cette faible connaissance des solutions contraste avec l'inquiétude à l'approche de la retraite. Parmi les moins de 65 ans qui détiennent moins de 250 000 euros de patrimoine financier et immobilier, huit Européens sur dix estiment ne pas être suffisamment préparés. La proportion est identique en France.

Le niveau de patrimoine change nettement la perception. Au-delà de 250 000 euros d'actifs, 49% des répondants européens seulement se jugent mal préparés. Là encore, le pourcentage français est le même.

Vous cherchez vos réponses sur Internet et auprès de l'IA

Faute de maîtriser les dispositifs existants, vous vous renseignez seul. Selon BCG, 66% des Européens interrogés se tournent vers Internet ou vers des outils d'intelligence artificielle (IA) pour s'informer sur leur future retraite. Les conseils de l'entourage gardent leur poids, puisque 40% sollicitent leurs proches.

L'accompagnement professionnel suscite pourtant une forte demande : neuf répondants sur dix se disent prêts à consulter un spécialiste pour organiser financièrement leur retraite.

Votre banquier vous en parle rarement le premier

En France, les professionnels de la finance interviennent peu au moment où la réflexion s'engage. Seuls 17% des répondants indiquent qu'un échange avec un banquier, un courtier en assurance ou un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) a déclenché leur démarche.

BCG y voit une opportunité pour le secteur. Banques, assureurs et intermédiaires, agents généraux d'assurance, courtiers et CGP auraient intérêt à aborder plus tôt et plus souvent la question de vos revenus après la vie professionnelle. Si l'épargne retraite était mieux expliquée aux Français, son encours pourrait progresser de 7% par an jusqu'en 2035, estime BCG.