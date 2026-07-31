Stéphane devient freelance: comment recréer une protection sociale et patrimoniale?

information fournie par Le Particulier • 31/07/2026 à 08:00

Stéphane devient freelance: sans CDI, comment compenser revenus irréguliers, protection sociale plus fragile et droits à la retraite pour reconstruire un patrimoine solide? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Fraîchement indépendant, Stéphane doit recréer un filet de sécurité



Choisir le bon équilibre entre salaire et dividendes

Constituer une vraie épargne de sécurité

Recommencer à préparer sa retraite

Diversifier progressivement le patrimoine

Penser comme un entrepreneur maître de son patrimoine

Fraîchement indépendant, Stéphane doit recréer un filet de sécurité

À 44 ans, Stéphane a décidé de devenir consultant indépendant. Après quinze ans passés dans des fonctions de direction de projet dans un grand groupe de conseil en transformation numérique, il a saisi l’occasion d’un plan de départ volontaire. Entre indemnités supra-légales, primes et intéressement, Stéphane a perçu environ 150.000 euros nets. Il est également parti avec un solide réseau professionnel et plusieurs missions déjà identifiées. Six mois après son lancement en freelance, l’activité démarre bien. À travers sa SASU, il facture déjà entre 11 000 et 13.000 euros par mois ses missions de transformation digitale et de pilotage.

Ses revenus semblent supérieurs à ceux qu’il percevait comme salarié (environ 8000 euros par mois, bonus et intéressement compris). Mais la comparaison est trompeuse. Avant, son employeur prenait en charge une grande partie de sa sécurité: stabilité des revenus y compris en cas de maladie, congés payés, mutuelle haut de gamme, retraite complémentaire, prévoyance et visibilité bancaire. Désormais, Stéphane doit financer seul sa protection sociale. La nature même de ses revenus a changé. Ils dépendent directement de sa capacité à rester constamment actif sur le marché, du nombre de missions signées et du rythme de paiement des clients. Or dans les métiers du conseil, les périodes creuses peuvent arriver rapidement: perte d’un gros client, ralentissement économique, mission interrompue ou simple tension budgétaire chez les donneurs d’ordre. Un arrêt d’activité de quelques mois suffirait à déséquilibrer rapidement sa situation financière et familiale. Divorcé, père d’une fille de 13 ans en garde alternée, il rembourse encore 1850 euros par mois son emprunt bancaire pour sa résidence principale. Il lui reste environ 240.000 euros de crédit sur quinze ans.

Comme beaucoup de nouveaux indépendants, Stéphane réalise que, malgré des revenus très confortables, sa sécurité financière est devenue beaucoup plus fragile depuis qu’il est freelance.

Choisir le bon équilibre entre salaire et dividendes

L’une des premières questions que Stéphane doit arbitrer concerne sa rémunération. En SASU, il peut se verser un salaire, des dividendes… ou un mélange des deux. Le salaire présente un avantage majeur: il améliore la protection sociale et valide des droits retraite. Il supporte en revanche des charges sociales importantes. À l’inverse, les dividendes sont fiscalement moins taxés, mais n’ouvrent à aucun droit social, ni retraite, ni maladie, ni prévoyance, bien qu’ils supportent les prélèvements sociaux. Beaucoup d’indépendants cherchent à minimiser leur salaire pour optimiser leur fiscalité immédiate. Pourtant, cette logique peut fragiliser leur protection à long terme. Dans le cas de Stéphane, une stratégie trop agressive consistant à se verser uniquement des dividendes réduirait fortement ses droits retraite et sa couverture prévoyance.

Son objectif devient donc de trouver un équilibre. Avec un chiffre d’affaires annuel estimé à 140.000 euros par an, il peut par exemple se verser une rémunération nette mensuelle de 5000 euros afin de maintenir une protection sociale correcte, puis compléter ponctuellement avec des dividendes lorsque la trésorerie le permet. Cette approche est moins optimisée fiscalement à court terme, mais beaucoup plus robuste d’un point de vue patrimonial.

Constituer une vraie épargne de sécurité

Deuxième priorité: construire une réserve de sécurité solide. Dans le salariat, Stéphane pouvait compter sur la stabilité de son revenu. Désormais, son activité dépend directement du marché et de sa capacité à décrocher des missions. Retard de paiement, mission annulée, période creuse, problème de santé… Le principal risque de sa nouvelle vie professionnelle se concentre sur l’irrégularité des flux. Or ses charges personnelles, elles, restent fixes. Entre le crédit immobilier, les charges fixes, les dépenses courantes et les périodes potentielles sans mission, Stéphane estime qu’il lui faut environ 5000 euros par mois pour maintenir son équilibre financier.

Certes, il dispose d’environ 120.000 euros d’épargne financière répartie en assurance-vie et liquidités, constituée en grande partie grâce à ses indemnités de départ. Cela représente théoriquement près de deux années de visibilité financière, ce qui peut sembler confortable à première vue. Sauf qu’une partie importante de cette réserve provient d’un événement exceptionnel - son départ négocié - et non d’une capacité d’épargne régulière installée dans le temps.

Surtout, Stéphane réalise qu’il ne peut plus raisonner comme lorsqu’il était salarié. Son épargne ne constitue plus seulement un capital de précaution ou un futur projet d’investissement: elle devient un véritable amortisseur de revenus. Il décide donc de sanctuariser environ 60.000 euros sur des supports totalement liquides et peu risqués (livrets, fonds euros d’assurance-vie ou supports monétaires) afin de disposer en permanence d’une année de visibilité financière. Le reste pourra être investi progressivement sur des horizons plus longs et davantage diversifiés.

À retenir Pour Stéphane, la poche de sécurité financière joue le rôle qu’occupait autrefois le CDI: absorber les périodes de transition sans mettre en danger l’équilibre personnel.

Recréer une protection santé et prévoyance digne d’un cadre salarié

La protection santé et prévoyance souvent le point le plus négligé lors du passage à l’indépendance[3] . Dans son ancien emploi, Stéphane bénéficiait d’une mutuelle et d’une prévoyance collective performante couvrant largement l’arrêt de travail, l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès, et mettant sa fille à l’abri en cas de problème grave. En freelance, cette couverture disparaît presque totalement si rien n’est mis en place.

Stéphane décide donc de reconstruire progressivement une couverture privée. Il souscrit une mutuelle adaptée à sa situation d’indépendant et très protectrice. Coût mensuel: 200 euros par mois. Il contracte également une prévoyance couvrant largement les arrêts de travail, l’invalidité et le décès, avec une option de garantie spécifique en cas de perte d’activité. Pour un profil comme Stéphane, âgé de 44 ans et père d’un enfant, générant autour de 140.000 euros de chiffre d’affaires annuel, cela représente entre 300 et 500 euros par mois selon les garanties choisies. Ces coûts peuvent sembler élevés. Ils constituent pourtant l’équivalent du filet de sécurité autrefois financé par l’employeur. En bon père de famille, Stéphane choisit une formule à 400 euros par mois.

Recommencer à préparer sa retraite

Stéphane poursuit son travail de sécurisation globale de sa situation avec le sujet de la retraite. Là encore, en tant qu’indépendant, ses futurs droits dépendront directement de ses arbitrages personnels. Dans son ancienne vie professionnelle, une partie importante de sa retraite se constituait automatiquement à travers les cotisations versées par son employeur et les régimes complémentaires cadres. Désormais, le niveau de sa future pension dépendra largement de sa rémunération, de la régularité de ses cotisations… et surtout de sa capacité à épargner lui-même sur le long terme.

Premier réflexe: Stéphane décide d’utiliser le Plan d’épargne retraite (PER) comme outil central de reconstruction patrimoniale. Le mécanisme présente un double intérêt. D’abord, les versements peuvent être déduits du revenu imposable, dans certaines limites, ce qui permet de réduire la pression fiscale pendant les bonnes années d’activité. Pour un consultant fortement imposé comme Stéphane, l’économie fiscale s’avère significative. Ensuite, le PER oblige, par nature, à constituer une épargne longue. Les sommes restent bloquées jusqu’à la retraite (sauf cas exceptionnels comme l’achat de la résidence principale ou certains accidents de la vie) ce qui évite de puiser dans cette épargne au gré des fluctuations d’activité ou des dépenses courantes.

Cette contrainte joue comme une discipline automatique, particulièrement utile pour les indépendants dont les revenus peuvent varier fortement d’une année sur l’autre. Stéphane envisage ainsi d’y verser progressivement entre 10.000 et 15.000 euros par an, notamment lors des exercices les plus favorables. L’objectif n’est pas seulement fiscal. Il s’agit surtout de recréer, progressivement, un socle patrimonial de long terme capable de compenser la baisse de visibilité liée à la sortie du salariat.

Diversifier progressivement le patrimoine

Que l’on soit salarié ou indépendant, il existe une logique implacable: tant que les revenus dépendent uniquement du travail, le patrimoine reste fragile. Jusqu’ici, l’essentiel du patrimoine de Stéphane reposait sur son activité professionnelle. Son enjeu actuel est de construire un patrimoine capable de produire des revenus complémentaires indépendants de son activité.

Premier levier naturel: l’assurance-vie. Stéphane détient déjà environ 120.000 euros en assurance-vie, dont 60.000 euros qu’il a sanctuarisés en épargne de précaution. Avec le reste, soit 60.000 euros, il peut adopter une stratégie d’investissement dynamique de long terme. En investissant dans des unités de compte diversifiées pour aller chercher du rendement, il peut progressivement exposer son capital à plusieurs moteurs de performance: actions internationales, obligations, fonds diversifiés, immobilier indirect via des SCPI logées dans son contrat d’assurance-vie. Cette diversification lui permet de répartir le risque entre différentes classes d’actifs, tout en dégageant des rendements supérieurs.

L’objectif n’est pas de rechercher une performance spectaculaire à court terme, mais de construire un patrimoine financier capable de se valoriser progressivement dans le temps. Avec une allocation dynamique et un rendement moyen cible raisonnable autour de 5% par an, ses 60.000 euros pourraient atteindre près de 77.000 euros en cinq ans et environ 98.000 euros en dix ans, hors nouveaux versements.

Avec des revenus stabilisés dans le temps et des bilans solides présentés aux banques, Stéphane pourra envisager un achat locatif en mobilisant une partie du capital accumulé comme apport personnel. Avec un apport financier de 50.000 à 80.000 euros, il retrouvera plus facilement une capacité d’emprunt et pourra utiliser l’effet de levier du crédit pour acquérir un actif immobilier tangible générateur de loyers.

Penser comme un entrepreneur maître de son patrimoine

Le véritable changement pour Stéphane est en réalité psychologique. Pendant des années, son système financier reposait sur un modèle simple: un salaire stable, des cotisations automatiques et une protection largement externalisée vers l’employeur. L’indépendance inverse cette logique. Désormais, chaque protection doit être reconstruite volontairement: trésorerie, retraite, prévoyance, diversification patrimoniale et organisation fiscale.

Pour Stéphane, l’enjeu n’est pas seulement de réussir son activité de freelance. Il est de transformer progressivement des revenus potentiellement volatils en un patrimoine capable de sécuriser durablement sa vie personnelle. Dans cette nouvelle équation, la stabilité ne vient plus du CDI. Elle vient de l’organisation patrimoniale, dont il est désormais le chef d’orchestre.