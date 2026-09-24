Des victimes d'arnaque à nouveau escroquées : de faux agents de l’AMF promettent de récupérer leur argent

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/09/2026 à 14:37

Attention, des escrocs à des personnes déjà victimes d'arnaques à l'investissement. (illustration) (Congerdesign / Pixabay)

Et si l'argent que vous pensiez avoir perdu pouvait finalement être récupéré ? C'est précisément la promesse faite par des escrocs à des personnes déjà victimes d'arnaques à l'investissement, rapporte Capital . Le scénario est toujours le même : le faux professionnel contacte la victime, plusieurs mois ou années après une première escroquerie financière, en affirmant avoir retrouvé les sommes perdues. Il peut se présenter comme un agent de l'AMF, d'une banque ou d'un cabinet d'avocats.

66 % des victimes d'une première arnaque sont recontactées

« L'escroquerie peut commencer par une demande de frais pour ouvrir un dossier qui, soi-disant, permettra de localiser les fonds et de les récupérer » , précise une responsable de l'AMF interrogée par nos confrères. L'escroc multiplie ensuite les demandes de paiement, prétendant que les fonds retrouvés restent bloqués et qu'il faut payer pour les débloquer.

L'AMF affirme avoir reçu environ 2 000 signalements de ce type en 2025. Une étude BVA montre que 66 % des victimes d'une première arnaque sont recontactées et 86 % d'entre elles donnent suite à cette nouvelle sollicitation. Ces fraudeurs disposent souvent de coordonnées personnelles récupérées via un formulaire rempli lors de la première arnaque. Certains recourent aussi au « spoofing » , une technique qui permet de falsifier le numéro de téléphone affiché lors d’un appel pour faire apparaître celui d'une banque ou de l'AMF.

Vérifier l'identité de son interlocuteur

Pour se prémunir contre ce type d'arnaque, il est recommandé de rechercher soi-même le numéro de l'organisme concerné, l'AMF ici, et de l'appeler directement pour vérifier. Vous pouvez aussi demander à cette personne comment elle a obtenu vos coordonnées. L'AMF rappelle également qu'elle ne contacte jamais spontanément les épargnants pour leur proposer de récupérer des fonds.

L'organisme alerte également sur la multiplication des offres d'investissement utilisant l'intelligence artificielle, notamment de prétendus robots de trading capables de générer automatiquement des gains. Des plateformes frauduleuses que l'IA permet de reproduire facilement.