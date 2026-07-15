Le taux du Livret A relevé à 1,7%

information fournie par AFP • 15/07/2026 à 18:10

Le nouveau taux du Livret A, fixé par le ministre de l'Economie sur proposition de la Banque de France, est attendu mercredi ( AFP / DENIS CHARLET )

La hausse était attendue avec impatience par des millions d'épargnants : le taux du Livret A sera revalorisé à 1,7%, contre 1,5% actuellement, a annoncé mercredi le ministre de l'économie Roland Lescure, conséquence logique du regain d'inflation au premier semestre.

"Face à l'inflation contenue, mais réelle, et aux incertitudes liées à la crise au Moyen-Orient, j'ai décidé de relever le taux du Livret A à 1,7%", a déclaré M. Lescure, cité dans un communiqué de Bercy.

Cette décision, conforme à la préconisation faite plus tôt dans la journée par la Banque de France, entrera en vigueur le 1er août.

Le taux de rémunération du produit d'épargne le plus populaire en France est tombé cette année à 1,5%, après un plateau à 3% atteint en 2023, suivi à partir de 2025 d'une longue descente.

La remontée décidée mercredi est la conséquence logique de la poussée de l'inflation observée au printemps, qui a culminé à 2,4% sur un an au mois de mai, selon l'Insee, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient.

Le taux du Livret A, valable aussi pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dépend pour partie de l'évolution des prix en France et pour une autre partie de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

"Ce n'est pas une décision politique, c'est une décision dictée par une réalité économique, par des chiffres", a souligné le gouverneur de la Banque de France, interviewé sur France 5.

"Palette de produits" d'épargne

Ce bol d'air pour les épargnants n'est pas forcément du goût des banquiers, qui rémunèrent une partie des intérêts et vendent un produit concurrent, plus avantageux pour eux: les contrats d'assurance vie.

Le match est déséquilibré depuis plusieurs trimestres, puisque les fonds euros de l'assurance vie, au capital garanti comme le Livret A, proposent une rémunération de 2,63% en moyenne.

Une différence de taille à noter cependant: ce taux est brut, et non net, comme celui du Livret A. La fiscalité, selon l'ancienneté du contrat, peut amputer les rendements des fonds euros de près d'un tiers, de sorte que la moyenne retomberait juste au-dessus du taux du Livret A, à 1,8%.

"On a une palette de produits en France qui sont préservés, garantis en capital", a mis en avant M. Lescure, invité au journal de 13H de TF1. Les épargnants "font leur choix en fonction de leurs intérêts", a-t-il continué.

Le Livret A, comme le LDDS et le Livret d'épargne populaire (LEP), est un produit liquide - chaque détenteur peut retirer ses fonds à tout moment -, garanti par l'État, donc sans risque, et exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux.

Match déséquilibré

Les 58 millions de Livret A cumulaient fin mai 444,6 milliards d'euros, selon les derniers chiffres partagés par la Caisse des dépôts, qui rémunère aussi une partie des intérêts versés en début d'année.

Ce montant, destiné au financement du logement social et des politiques de la ville, a peu évolué depuis début 2025, lorsque le taux du Livret A a commencé à devenir moins attractif.

L'assurance vie, en face, fait le plein: les contrats cumulaient 2.162 milliards d'euros à la fin du mois de mai (soit 117 milliards de plus qu'un an auparavant), selon la fédération professionnelle France assureurs.

Le ministre de l'Économie a également décidé mercredi de maintenir le taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, à 2,5%, un "coup de pouce" moins favorable aux épargnants que les précédents.

D'elles-mêmes, les banques ne participent que timidement à l'essor du LEP: le produit est loin d'être en tête de gondole des agences ou des sites internet des établissements bancaires.

Les taux décidés mercredi seront applicables jusqu'à fin janvier 2027.

"On verra à nouveau dans six mois où on en est du côté de l'inflation, du côté des taux d'intérêt, mais on va évidemment continuer à suivre ça de très près", a précisé M. Lescure sur TF1.

Le Livret A "reste le placement favori des Français et on va continuer à le suivre comme le lait sur le feu", a-t-il conclu.