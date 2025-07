Banque : voici la somme maximale à laisser sur son compte courant (et que faire du reste)

Shutterstock

Un compte courant n’a pas de plafond imposé, mais y conserver trop d’argent peut être une erreur. Au-delà d’un certain seuil, les fonds dorment sans rapporter d’intérêts et peuvent même exposer à certains risques. Voici le montant à ne pas dépasser et les solutions pour mieux placer votre argent.

Un compte courant n’a pas de plafond réglementaire, ce qui signifie que vous pouvez y déposer autant d’argent que vous le souhaitez. Cette liberté peut sembler avantageuse, notamment pour ceux qui veulent garder une somme importante à disposition à tout moment. Pourtant, contrairement aux livrets d’épargne comme le Livret A ou le LDDS, qui sont soumis à des limites de dépôt mais offrent une rémunération, un compte courant ne permet pas de faire fructifier son argent. Il est conçu pour gérer les transactions quotidiennes, et non pour stocker des fonds sur une longue durée.

En gardant une somme trop importante sur un compte courant, vous exposez votre capital à une perte progressive de valeur due à l’inflation. Chaque année, le coût de la vie augmente, ce qui réduit le pouvoir d’achat des sommes non rémunérées . Par exemple, si l’inflation est de 3 %, 10 000 euros conservés sur un compte courant auront, en termes réels, une valeur équivalente à seulement 9 700 euros l’année suivante. De plus, en cas de défaillance de votre banque, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ne protège que 100 000 euros par établissement et par client. Si vous possédez une somme plus importante sur votre compte, l’excédent pourrait être perdu en cas de faillite bancaire. Pour éviter ces risques, mieux vaut ne pas laisser trop d’argent dormir sur votre compte courant et privilégier des placements sécurisés et rémunérateurs.

Quel montant conserver pour plus de sécurité ?



Pour éviter les désavantages liés à un solde trop élevé sur un compte courant, il est important de ne conserver que la somme nécessaire pour faire face aux dépenses courantes et imprévues. En effet, un excédent d’argent sur un compte courant peut perdre en valeur à cause de l’inflation et ne génère aucun intérêt. C’est pourquoi il est recommandé de garder une réserve équivalente à trois à six mois de dépenses courantes. Cette somme permet de pallier les imprévus comme des réparations urgentes, des frais médicaux ou des factures imprévues, tout en évitant d’immobiliser des fonds qui pourraient être placés de manière plus rentable ailleurs.

Le montant à garder sur son compte dépend bien sûr de la situation financière de chaque individu. Par exemple, pour une personne seule avec des charges mensuelles de 1 500 euros, il est conseillé de garder entre 4 500 et 9 000 euros sur son compte pour couvrir trois à six mois de dépenses. Pour un couple avec un enfant, avec des dépenses mensuelles de 2 500 euros, la fourchette recommandée se situe entre 7 500 et 15 000 euros . Enfin, une famille nombreuse ayant des dépenses mensuelles de 4 000 euros devrait conserver entre 12 000 et 24 000 euros .

Où placer l’excédent ?



Si votre solde dépasse ces recommandations, mieux vaut investir l’excédent dans des placements plus intéressants . Les livrets d’épargne réglementés, comme le Livret A, le LDDS ou le LEP (pour les ménages éligibles), permettent de sécuriser une partie de votre argent tout en bénéficiant d’une rémunération modeste mais garantie.

D’autres solutions existent pour ceux qui souhaitent optimiser leur épargne. L’assurance-vie est un placement flexible qui permet de faire fructifier son argent à moyen et long terme, avec une fiscalité avantageuse après quelques années. Pour les profils plus dynamiques, un plan d’épargne en actions (PEA) ou des investissements en bourse via un compte-titres peuvent offrir des rendements plus élevés, en contrepartie d’un risque plus important.