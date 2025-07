Taux, attente, montant : un PEL est-il la solution idéale pour un crédit immobilier attractif ?

Le PEL donne accès à des conditions de crédit immobilier intéressantes mais limitées. (illustration) (nattanan23 / Pixabay)

La situation actuelle n'est pas spécialement favorable à l'investissement immobilier pour les acquéreurs devant emprunter. En juillet, les taux d'intérêt des crédits accordés stagnent autour de 3 %, avec des variations à la hausse en fonction de la durée de l'emprunt, rapporte Capital . En fonction du taux obtenu lors de la négociation, on oscille ainsi entre des taux à 2,7 % et à 3,45 %, selon les courtiers Vousfinancer et Empruntis.

Pourquoi recourir à un PEL ?

Les taux s'étaient déjà stabilisés à 3 % en juin 2025 et les experts s'attendaient à ce que la tendance évolue peu durant l'été. Problème : pour négocier son taux à la baisse, mieux vaut correspondre aux profils le plus recherchés par les banques, à savoir des jeunes actifs avec des hauts revenus. Les futurs emprunteurs n'appartenant pas à cette catégorie doivent donc trouver d'autres solutions pour se rendre attractifs aux yeux des banques. C'est dans ce cadre que le plan d'épargne logement (PEL) peut devenir intéressant.

Ce produit d'épargne permet en effet d'obtenir un prêt à un taux avantageux en fonction de la date à laquelle il été ouvert. Ainsi, les PEL ouverts en 2025 donneront droit à un taux de 2,95 % lors de la souscription d'un futur prêt. Ces plans s'accompagnent toutefois de contraintes et de désavantages. Tout d'abord, pour utiliser l'argent stocké dessus, il faut que le PEL soit ouvert depuis au moins quatre ans.

Quatre ans d'attente

Ce n'est donc qu'en 2029 qu'un PEL ouvert en 2025 pourra être utilisé, avec à la clé de grandes incertitudes quant aux caractéristiques des marchés financier et immobilier à cette date. De la même manière, les PEL ouverts entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2022 donnent actuellement droit à un taux d'emprunt de 2,2 % en moyenne, soit un chiffre bien plus attractif que les taux classiques pratiqués aujourd'hui.

Avec un PEL, le montant maximum empruntable ne peut par ailleurs correspondre qu'au total des intérêts accumulés. Le taux de ce produit d'épargne n'étant pas très élevé (1,75 % brut cette année), vous ne pourrez emprunter une grosse somme que si vous avez rempli depuis plusieurs années votre PEL jusqu'à atteindre son plafond de 61 200 euros. Dans ce cas, vous ne pourrez de toute façon à terme emprunter que 92 000 euros, nécessitant donc un crédit immobilier en plus ou un apport personnel.