Vous rêvez d'une grande maison secondaire pour 150 000 euros ? Voici les départements français les moins chers

La Creuse reste le département le moins cher. Il est possible d'acquérir une maison de 156 m² avec 150 000 euros. (illustration) (Pixabay / djedj)

Envie d'une résidence secondaire spacieuse pour passer vos vacances et vos week-ends ? Ce rêve n'est pas si inaccessible qu'il en a l'air si vous ciblez les bonnes zones. Selon l’indice de prix de l’immobilier du courtier Meilleurs Agents relayé par SeLoger , au 1er mai 2024, il était en effet possible d’acheter une maison de plus de 100 m², frais de notaire et d’agence inclus, avec 150 000 euros dans 13 départements français.

De nombreux départements abordables

Le département le moins cher, et de loin, reste la Creuse. Dans ce territoire rural, il est possible de s’offrir une maison de 156 m² avec un budget de 150 000 euros. La surface dégringole ensuite rapidement en passant à 131 m² dans l’Indre, 126 m² en Haute-Marne ou encore 122 m² dans la Nièvre. Le Cher et la Meuse permettent également aux acheteurs de voir grand avec 150 000 euros, laissant respectivement la possibilité d’acquérir une maison de 119 et 112 m².

Sept autres départements se trouvent ensuite au coude à coude dans la tranche située entre 100 et 110 m² : l’Orne, l’Aisne, la Haute-Saône, l’Allier, les Ardennes, la Corrèze et le Cantal. En clair, même en 2024, il est encore possible de s’acheter une maison de vacances de plus de 100 m² dans une grande diversité de régions françaises, à condition d’apprécier la campagne, de ne pas avoir comme critère un accès rapide au littoral ou à la montagne, et plus généralement de ne pas viser trop au Sud.

Le littoral et la montagne se paient au prix fort

Ces caractéristiques font en effet rapidement grimper le prix au m², réduisant de fait le pouvoir d’achat avec 150 000 euros. Sans surprise, hors Île-de-France, les deux départements les plus chers sont ainsi les Alpes-Maritimes et la Savoie, où le pouvoir d’achat avec 150 000 euros se limite à un appartement de 26 m². Viennent ensuite la Haute-Savoie et la Corse-du-Sud, où l’on peut s’offrir, respectivement, un 27 et un 29 m².

On poursuit sur le bord de mer avec des départements comme le Var (31 m²), les Pyrénées-Atlantiques (32 m²) ou les Landes (34 m²), qui arrivent juste avant deux autres territoires de la côte atlantique, la Gironde et la Charente-Maritime, placés ex æquo avec le Rhône (35 m²). Ce classement des départements les plus chers est complété par la Haute-Corse (37 m²), les Bouches-du-Rhône, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique (38 m²), le Morbihan et l’Hérault (39 m²).