Voiture électrique : le coût des réparations s'avère bien plus élevé que pour les véhicules thermiques

Le coût de réparation des véhicules électriques s'avère plus élevé que celui des voitures thermiques. (illustration) (Pixabay / Hans Rohmann)

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques. Selon une étude publiée ce lundi par l'association Sécurité et réparations automobiles (SRA) et relayée par BFM-RMC, le coût des réparations sur ce type de véhicules est 15% plus élevé que sur une voiture thermique.

« Il faut former les mécaniciens, ça a un coût. Ensuite, les pièces et les matériaux sont assez chers comme une batterie où on est facile sur 15 000 euros » , explique un garagiste au média français. Le reste à charge est parfois exorbitant pour les automobilistes, comme pour ce conducteur qui a dû débourser 5 500 euros afin de changer sa batterie chez le concessionnaire.

Bientôt une augmentation du tarif des assurances ?

Les acheteurs ne pensent pas toujours à ce poste de dépenses lorsqu'ils font leur choix. D'autant que les données sur les voitures électriques, qui se démocratisent depuis seulement quelques années, sont encore maigres.

Les propriétaires pourraient bientôt subir la double peine si les assureurs ajustent leurs tarifs. Pour Olivier Moustacakis, cofondateur du comparateur d'assurance Assurland, c'est inéluctable. « Certains assureurs refusent dans certains pays d’Europe d’assurer certains types de modèles » , explique ce dernier. Il s'attend donc à une augmentation de 10 à 20 % du prix des assurances en France pour les voitures électriques.

Début mai, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait réaffirmé le « choix résolu de la voiture électrique » pour l'industrie française, avec un objectif de 800 000 ventes dès 2027.