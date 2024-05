Vacances : voici le budget moyen des Français pour partir cet été

58 % des Français comptent partir en vacances cet été. (illustration) (MBatty / Pixabay)

Une majorité de Français comptent partir en vacances cet été. Ils vont consacrer un budget moyen de 1 697 euros à leur séjour, selon le dernier baromètre Opinionway pour Sofinco. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à l'été 2023. Il faut remonter à 2012 pour retrouver un budget comparable, précise Le Figaro .

41 % des personnes interrogées dans ce sondage vont cependant renoncer aux vacances. Pour 61 % d'entre eux, la raison invoquée est le manque de moyen. 24 % déclarent qu'ils pourraient s'autoriser à partir en vacances s'ils avaient des facilités de paiement.

Des séjours d'une ou deux semaines privilégiés

Pour 76% de ceux qui compte partir, financer les vacances demande un effort. C'est 5 % de plus qu'en 2023. 51 % d'entre eux économisent tout au long de l'année pour accumuler un budget vacances. Ce sont les courts séjours qui sont privilégiés. 37 % des sondés vont partir une semaine quand 33 % pousseront jusqu'à quinze jours et 22 % resteront trois semaines en vacances. 8 % ne partiront que quelques jours.

Les vacanciers français sont de plus en plus préoccupés par l’impact environnemental de leurs séjours. Les trois quarts d'entre eux sont prêts à limiter leurs émissions polluantes et privilégier les bonnes pratiques écologiques, tant que cela n'impacte pas le budget à la hausse. Ainsi, 57 % des sondés sont disposés à prendre le train plutôt que l'avion pour voyager en France ou en Europe.