Quel est ce nouveau concurrent à Action et Lidl qui commencent à s'implanter en France ?

Wibra, une enseigne de hard discount, veut accélérer son implantation en France en 2025. (illustration) (Pixabay / paulbr75)

Wibra, ça vous parle ? Si vous ne connaissez pas encore cette enseigne néerlandaise, ça ne devrait pas tarder. Spécialisée dans le hard discount, elle compte en effet se développer en France en 2025 après l'ouverture de son premier magasin en octobre dernier à Lambersart, près de Lille, rapporte CommentCaMarche . Il s'agira d'un nouveau concurrent de taille pour Action ou encore Lidl dans un secteur qui ne cesse de se développer.

Confrontés à une forte inflation ces dernières années, les Français cherchent à faire des économies et ce type de magasins rencontre un succès grandissant dans l'Hexagone. Action a d'ailleurs a d'ailleurs été élue enseigne préférée des Français en 2024.

Un magasin Wibra dans Paris ?

Wibra, créée en 1956, propose elle aussi des petits prix et devrait rapidement trouver sa clientèle. D'autant qu'elle dispose déjà d'un solide savoir-faire avec 220 magasins aux Pays-Bas et 50 en Belgique. Le premier magasin français, qui s'étend sur 500 m², attirerait déjà environ 2 000 clients par jour.

« Nous voulons nous distinguer en proposant un concept clair et simple, qui facilite le choix pour le gestionnaire du foyer. Le rapport qualité-prix est très correct et accessible à tous les budgets. (...) Nous sommes là à la fois pour les clients à budget limité et pour les chasseurs de bonnes affaires » , assure Claudine Nachtergaele, la directrice nationale de Belgique, citée par CommentCaMarche .

L'enseigne envisagerait d'abord de nouvelles ouvertures dans le Nord, à Roubaix et à Tourcoing, avant de s'implanter ailleurs en France, et notamment dans Paris.