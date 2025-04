Est-il vrai que les billets de 50 euros ne seront bientôt plus acceptés en Espagne ?

La Banque d'Espagne a assuré qu'aucun billet ne sera retiré de la circulation. (MIH83 / Pixabay)

Cette fausse information a inquiété vacanciers et frontaliers. Plusieurs médias espagnols, comme 20 Minutos ou Ok Diario , ont publié fin mars 2025 une information selon laquelle les billets de 50 euros tachés ou abîmés ne seraient plus acceptés dans les commerces espagnols. Certains articles vont même plus loin et évoquent une restriction qui pourrait s’étendre aux billets de 10, 20 et 100 euros. En réalité, il n’y a eu aucune nouvelle décision et les règles relatives aux billets endommagés restent les mêmes, précise actu.fr .

Une initiative de la Banque d'Espagne ?

Dans les articles évoqués ou les publications sur les réseaux sociaux, il est à chaque fois question d’une mesure qu’aurait pris la Banque d’Espagne. Elle souhaiterait retirer de la circulation tous les billets abîmés ou tachés, en commençant par ceux de 50 euros, à partir d’avril ou de juillet. L’une des raisons mentionnées est la présence potentielle de billets volés, qui auraient été tachés par l’encre des systèmes antivol des transporteurs de fonds.

Pour accréditer leur théorie, certains médias ont même cité le site de la Banque d’Espagne . « Les personnes ou entités qui détiennent un billet détérioré peuvent le présenter dans une succursale de la Banque d’Espagne ou, le cas échéant, dans leur établissement de crédit pour qu’il soit reconnu et ensuite échangé contre un nouveau » , est-il ainsi écrit dans une publication.

Aucun retrait, aucune obligation

Sauf que cette possibilité n’est liée à aucune nouvelle mesure et existe dans tous les pays de la zone euro depuis au moins 2013 . « La Banque d'Espagne n'a ordonné le retrait d'aucun billet de banque. […] Vous pouvez continuer à utiliser vos billets comme d'habitude. Et si vous avez des billets endommagés, nous les échangerons contre des billets neufs » , a ainsi assuré la Banque d’Espagne sur X (Twitter) le 2 avril 2025.

En France comme en Espagne, il est possible d’échanger des billets endommagés contre des billets neufs ou un virement bancaire de la même valeur. Pour cela, il faut se rendre dans une succursale de la banque centrale nationale, ou à certains guichets de La Poste en France. Peu importe le dégât, il faut encore que 50 % de la surface du billet soit préservée ou prouver que la partie manquante a été détruite. Une pièce d’identité doit aussi être présentée. Si cet échange permet ensuite d’avoir des billets plus facilement vérifiables, la procédure n’est pas obligatoire.