Alimentation : pourquoi les prix des fruits et légumes ont-ils baissé sur les étals français ?

Les prix des fruits et légumes sont en baisse cet été. (Illustration) (WHITESESSION / PIXABAY)

En France, les fruits et légumes sont vendus moins cher cet été que l'année précédente. Selon les vendeurs, cette baisse des prix serait due à une profusion de marchandises. Une tendance qui pourrait n'être que temporaire.

Les étals des marchés français regorgent de fruits et de légumes depuis plusieurs semaines. Une augmentation du nombre qui, pour le plus grand bonheur des consommateurs, s'accompagne d'une baisse significative des prix. Selon TF1 Info , celui des tomates aurait ainsi chuté de 25 % par rapport à l'été dernier.

« Tout a baissé. Les abricots à deux euros le kilo, ça a mûri tout d’un coup. Et comme il y a plus de marchandises, on a baissé les prix » , a expliqué un vendeur bordelais à l'occasion d'un reportage réalisé par nos confrères. Les concombres et les abricots sont actuellement vendus 10 % moins cher que l'année dernière, détaille la chaîne d'information.

Une baisse temporaire ?

Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, de nombreux maraîchers ont en effet décidé de planter leurs tomates plus tard dans la saison. Dès lors, la cueillette a également été décalée, ce qui explique le remplissage des stocks et des étals. Pour autant, les Français consomment-ils davantage de fruits et de légumes cet été ? Pas forcément.

Fortement touchés par l'inflation, et donc par une baisse drastique de leur pouvoir d'achat, de nombreux consommateurs continuent de se restreindre et de bouder les produits de saison. Pour rappel, le budget moyen associé à l'alimentation a chuté dans l'Hexagone. D'après une étude Ifop publiée en juin 2023, environ six Français sur dix admettent avoir réduit leurs dépenses alimentaires pour des raisons financières. Or si les prix des fruits et légumes sont actuellement en baisse, nul ne saurait dire pour combien de temps...