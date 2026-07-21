Lutte contre les noyades: la sécurité de la baignade est une affaire de famille

En présence de leur parents, la perception du risque se modifie. (crédit: Adobe Stock)

En France, chaque année, les plus jeunes payent un lourd tribut à la noyade: celle-ci est la principale cause de mortalité par accident de la vie courante. Comment les adolescents appréhendent-ils ce risque? Quel rôle leurs parents ont-ils à jouer? Une nouvelle étude esquisse des pistes de réponses.

Les épisodes de canicule qui se succèdent mettent nos organismes à rude épreuve. Pour espérer en atténuer (un peu) les effets, la baignade apparaît comme une solution naturelle.

Pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de profiter d'une piscine (publique ou privée), la France regorge de plages, de rivières et de lacs susceptibles de répondre à cet impérieux besoin de fraîcheur.

Mais se baigner dans le milieu naturel n'est pas sans danger. Or, les adolescents semblent particulièrement exposés à ces risques, comme le révèle notre nouvelle enquête.

La vulnérabilité des adolescents face à la noyade

En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans: en 2016, elle comptait pour près d'un quart de ces décès (23%, soit 135 décès sur 591 cette année-là. Pour les 13-25 ans, ces noyades ont principalement lieu en milieu naturel, autrement dit à la mer, dans des cours d'eau ou plans d'eau.

Plusieurs facteurs de risques sont généralement invoqués pour expliquer ce triste constat: des aléas mal connus par les adolescents (tels que les courants de baïne à l'océan), une appétence pour le risque, un excès de confiance en soi ou l'influence des pairs, particulièrement chez les garçons. Ce phénomène n'est pas propre à la France. On l'observe également en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis.

Depuis plusieurs années, les adolescents sont ainsi devenus une priorité des politiques de prévention et de sensibilisation.

Or, si cette période de la vie s'accompagne effectivement d'une volonté de mise à distance des parents, il serait assez rapide de conclure à une totale autonomie des adolescents vis-à-vis de ces derniers. Face aux risques de baignade, les parents ont un rôle à jouer, à tous âges.

Une enquête auprès de collégiens

Pour tenter d'apprécier l'influence des parents dans la prévention des risques de baignade chez les adolescents, nous avons réalisé une enquête auprès d'un échantillon de collégiens, âgés de 11 à 15 ans, dans un établissement scolaire de la région bordelaise. Le collège en question et les zones d'habitation environnantes se situent à une heure de route environ des plages les plus proches de l'océan (soulignons qu'en l'état, les résultats peuvent difficilement être généralisés à une population plus large).

Nous avons demandé à 416 élèves de répondre à un questionnaire destiné à mieux connaître la nature de leurs activités à l'océan, ainsi que leur connaissance des règles de sécurité et des dangers. Ils ont également dû se projeter dans un scénario hypothétique décrivant une situation sur une plage non surveillée, en présence de camarades de leur âge, avec ou sans leurs parents présents sur place. Ils devaient indiquer, sur une échelle à cinq niveaux, la probabilité qu'ils se baignent, ainsi que le degré de risque perçu.

Une originalité du questionnaire est d'avoir été co-conçu avec un panel d'élèves du collège inscrits à l'option «sauvetage aquatique», afin d'améliorer sa compréhension par les autres enfants (ces élèves n'ont pas participé à l'enquête par la suite).

Une forte exposition au danger

En dépit de leur relatif éloignement géographique vis-à-vis de l'océan, plus de 9 adolescents sur 10 (92%) ont déclaré s'y être rendus au moins une fois durant les douze derniers mois. Sur place, presque tous déclarent se baigner (98%). Près des deux tiers (68%) ont également indiqué s'être baignés au moins une fois hors des zones surveillées.

À peine plus de la moitié (52%) des jeunes gens interrogés a été capable d'expliquer correctement la façon dont les zones de bain surveillées sont matérialisées (à l'aide de drapeaux rectangulaires jaunes et rouges).

Parmi les dangers de l'océan, les courants de baïne ont été cités par 64% des collégiens interrogés, devant les vagues (36%) et la marée (17%). Sur les plages océanes du Sud-Ouest, cette dernière ne constitue pourtant généralement pas en elle-même un aléa. En effet, à l'exception du voisinage des embouchures, elle ne génère pas de courant important. Elle module en revanche l'activité des aléas: en moyenne, les courants de baïne sont plus intenses entre la marée basse et la mi-marée, et les vagues de bord sont plus violentes à marée haute.

Face à ces courants potentiellement dangereux, 34% des jeunes ont répondu qu'il fallait faire la planche, tandis que 23% seraient prêts à demander de l'aide aux surfeurs s'il y en a à proximité, et 20% appelleraient à l'aide. Si chacune de ces réponses est pertinente, on peut toutefois regretter qu'elles ne soient pas citées par un plus grand nombre d'élèves…

L'avis des parents compte

Pour les jeunes adolescents interrogés, les parents demeurent un repère. Durant notre enquête, ils constituaient la principale source d'information vis-à-vis des dangers à l'océan, citée par 57% des répondants, devant la télévision ou la radio (citées par 20% des enquêtés), à égale position avec Internet et les réseaux sociaux (20% de citations). L'école arrivait ensuite (avec 17%). Les amis n'ont été mentionnés que par 8% des répondants.

L'influence des parents se fait également sentir au travers des scénarios hypothétiques auxquels les collégiens ont été soumis. Ainsi, la probabilité de se baigner (hors d'une zone surveillée, rappelons-le) s'est révélée plus élevée (et le danger perçu, plus faible) lorsque nous indiquions que les parents étaient présents à la plage, par rapport à la situation où ils ne l'auraient pas été.

Cette influence des parents diminue au fur et à mesure que l'âge des répondants augmente. On constate par ailleurs que la propension à entrer dans l'eau est plus élevée chez les garçons.

Ces relations sont significatives sur un plan statistique, même si les raisons d'un tel résultat sont naturellement sujettes à discussions. Pour les adolescents, la présence des parents a pu être interprétée comme une autorisation de fait («si les parents sont là, alors j'ai le droit d'y aller»).

En outre, au cours de nos précédentes études menées en Nouvelle-Aquitaine, une majorité d'adultes déclarait se baigner hors des zones ou des périodes surveillées. Il n'est donc pas impossible que les enfants aient eux aussi été influencés par ces comportements, s'ils accompagnaient leurs parents à ces occasions.

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La sécurité, l'affaire de tous

Dans notre échantillon, une très large proportion de collégiens (66%) ont déclaré avoir pris des cours de natation en dehors de l'école. Si l'acquisition de telles compétences est hautement recommandable, elle ne doit pas être perçue comme une assurance.

Une étude menée aux États-Unis a en effet mis en évidence que la vigilance des parents avait tendance à baisser dès lors qu'ils estimaient que leurs enfants savaient nager. Or, il faut bien comprendre que, dans le milieu naturel, la natation n'a plus vraiment de point commun avec ce qu'on l'on apprend en piscine. Le vent, les courants, les vagues ou l'absence de repères changent radicalement la donne.

En outre, si la confiance que les enfants ont en leurs parents est parfaitement légitime, d'autres travaux menés en Australie ont montré qu'au moins un quart des adultes présents sur la plage avaient leur attention monopolisée par autre chose que la surveillance des enfants.

Autre point essentiel: sauver quelqu'un de la noyade ne s'improvise pas. Chaque année, de nombreuses personnes décèdent en tentant d'en secourir une autre.

Pour cette raison, il reste impératif de se baigner dans des zones surveillées par des professionnels du sauvetage, y compris lorsque l'on est à la plage avec ses parents. La mise en place de ces zones en des lieux où la fréquentation est avérée est une mesure de santé publique, car interdire de se baigner est souvent vain.

Enfin, notre étude montre également que la sensibilisation aux risques de baignade ne doit pas se cantonner aux espaces côtiers: elle doit se déployer sur l'ensemble du territoire national. Il est important que la communication touche toute la sphère familiale, y compris les adultes.

L'environnement aquatique est une source immense de bien-être et de bienfaits pour tous, y compris les plus jeunes. Il est primordial de fournir aux adolescents d'aujourd'hui les meilleures clefs de compréhension pour en profiter en toute sécurité, afin que demain, ils se comportent en adultes responsables.

Par Jeoffrey Dehez (Chargé de recherche en économie des loisirs et environnement, Inrae), Bruno Castelle (Directeur de Recherche CNRS, Université de Bordeaux) et Sandrine Lyser (Ingénieure d'études en statistique, Inrae)

Cet article est issu du site The Conversation