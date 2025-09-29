Ménage d’automne : préparez votre maison pour un hiver douillet !

Le grand ménage d'automne prépare votre maison avant l'arrivée de l'hiver (Crédits: Adobe Stock)

Vous connaissez sûrement le «grand ménage de printemps», mais connaissez-vous le «grand ménage d'automne» ? Tout aussi important, celui-ci vous permet de faire en douceur la transition vers l'hiver, dans une maison saine et bien organisée.

Avec l'arrivée de l'automne, vous passez de plus en plus de temps en intérieur, portes et fenêtres fermées. Mettre cette période à profit pour nettoyer en profondeur votre maison vous permettra d'assainir votre intérieur avant l'arrivée des grands froids.

C'est aussi l'occasion de faire du tri pour désencombrer et réorganiser les espaces dans un esprit « cocooning » en prévision des longues soirées d'hiver et des fêtes de fin d'année.

Pourquoi faire un grand ménage en automne ?

Parce que le grand ménage d'automne complète celui d'été : a lors que le printemps est une période de transition vers l'été et l'ouverture de votre maison vers l'extérieur (recevoir des amis, organiser des barbecues etc.), l'automne a plutôt des allures de pré-hibernation : en nettoyant votre maison en profondeur et en la réorganisant, vous vous préparez un intérieur confortable et douillet pour passer des longues soirées bien au chaud.

Le grand ménage d'automne est donc le complément naturel du grand ménage de printemps qui vous permettra d'aborder la saison des fêtes de fin d'année dans une ambiance sereine et douillette.

Pour se préparer à la saison des allergies et des rhumes : Avec l'automne, on note parfois un regain de poussière et d'allergies respiratoires : les feuilles des arbres tombent et se décomposent, les poussières et les allergènes sont dispersées par les bourrasques de vent, etc.

Un dépoussiérage minutieux de votre maison s'impose pour éliminer ses composants et réduire le risque d'allergies saisonnières.

De plus, l'humidité et les températures qui chutent annoncent aussi le retour des maladies hivernales : grippes, rhumes et autres virus s'invitent parfois dès la rentrée des classes !

Nettoyer et désinfecter en profondeur les chambres à coucher et les espaces de vie (notamment les surfaces trop souvent négligées comme les poignées de porte, les interrupteurs et les télécommandes) peut être une bonne ligne de conduite pour limiter, au moins un peu, votre exposition aux virus hivernaux.

De plus, les températures n'ayant pas encore complètement chuté, la période est idéale pour laver et faire sécher de grosses pièces comme les couettes, les rideaux ou les tapis.

Pour faire des économies d'énergie : l'automne est la bonne période pour faire le tour de votre maison et effectuer si besoins quelques menus travaux comme reboucher des fissures ou faire nettoyer vos gouttières. C'est aussi l'occasion de réaliser l'entretien de votre chaudière et vous assurer que tous vos chauffages et conduits d'aération fonctionnent correctement. Le moment venu vous chaufferez plus efficacement votre maison, sans perte d'énergie ni de chaleur.

Quelles sont les grandes étapes d'un ménage d'automne ?

Triez : vous l'aviez peut-être fait dans l'autre sens lors de votre ménage de printemps : il est cette fois temps de ranger les affaires d'été, vêtements, matériels de terrasse comme les tapis d'extérieur, les chaises longues, etc. C'est l'occasion idéale pour trier au passage ce qui est utile et ce qui ne l'est plus : inutile de stocker jusqu'à l'été prochain cette chaise longue dont un pied est cassé ou ces vêtements qui ne vous vont plus !

Après avoir trié et rangé vos affaires d'été, remplissez vos placards des affaires d'hiver et là aussi profitez en pour évaluer ce qui vous est vraiment utile et ce qui vous manque comme une nouvelle doudoune pour votre aîné qui a grandi depuis l'hiver précédent.

Nettoyez en profondeur : dépoussiérez toutes les pièces à fond en aérant en même temps au maximum votre maison. N'oubliez pas que même lorsque les températures chutent, il est recommandé d'aérer son intérieur cinq à dix minutes matin et soir pour renouveler l'air de votre maison et maintenir sa qualité.

Troquez vos couettes d'été contre celles d'hiver, retournez votre matelas si celui-ci a une face été et une face hiver. Avant de les stocker, nettoyez les couettes pour éliminer toute trace de transpiration. Vous pouvez aussi laver vos rideaux et vos tapis, afin d'éliminer les poussières et les allergènes qui ont pu s'accumuler pendant la période estivale.

Réorganisez votre intérieur : si vous le pouvez, faites du tri dans vos meubles et ustensiles afin de désencombrer au maximum votre maison, c'est le meilleur moyen de vous concocter un intérieur douillet pour la période hivernale.

Pour les Français, «ranger» sa maison revient avant tout à «mettre les choses à leur place» (68%), nettoyer (64%) et trier (53%) (1).

Au-delà, de l'aspect pratique, un logement bien rangé est un réel facteur de bien être puisque 87% des Français déclarent se sentir beaucoup mieux après avoir rangé !

Avec la reprise de l'école et du travail, prenez aussi le temps d'organiser pour chacun un espace de travail propre et fonctionnel pour favoriser la concentration.

Cette étape peut aussi être l'occasion de repenser l'aménagement d'une ou plusieurs pièces et de procéder à quelques travaux en ajoutant par exemple un placard intégré dans un couloir ou des meubles plus hauts dans une salle de bain puisque 49% des Français ont l'impression de « manquer d'espaces de rangement ».

Pour affiner vos idées d'aménagement, rendez-vous dans des magasins d'ameublement ou faites venir plusieurs artisans pour leur demander des devis .

Une fois votre projet et le budget défini, vous pouvez avoir besoin de trouver des solutions de financement.

Si vous êtes client BoursoBank et que le montant de votre projet est compris entre 3.000 et 75.000 euros, vous pouvez déposer une demande de souscription de prêt personnel 100% en ligne et obtenir une réponse définitive en temps réel avec le parcours Flash

Bon à savoir : vos délais sont courts ? Si votre demande de souscription est acceptée, les fonds sont disponibles sous 8 jours sur demande expresse de votre part

Préparez le jardin : il est temps de sortir vous outils pour tailler certaines plantes, en couvrir d'autres avec un voile d'hivernage ou un paillage adapté. Si des gelées s'annoncent, pensez aussi à vidanger vos tuyaux et à couper l'eau à l'extérieur de votre maison.

Inspectez votre maison : pour réduire vos coûts de chauffage l'hiver, il est essentiel de vérifier l'isolation et l'étanchéité de votre maison. Vérifiez si des fissures sont apparues, prenez rendez-vous pour l'entretien de votre chaudière et dépoussiérez les filtres de votre système de ventilation. Enfin, pour une bonne évacuation des eaux de pluie, vérifiez aussi l'état de vos gouttières et enlevez les feuilles d'arbres qui ont pu les boucher.

